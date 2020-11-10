كورونا تهدد استقرار العام الدراسي ..وتعليم اونلاين والقنوات التعليمية بدائل لاستكمال الدراسة.

وضعت وزارة التربية والتعليم ، خطة بديلة في حالة غلق المدارس بسبب تفشي فيروس كورونا ، متمثلة في القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية للتعليم عن بعد مثل نظام إدارة التعلم مع إتاحة العديد من الوسائل المساعدة مثل: “القنوات التلفزيونية التعليمية، منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، والمكتبة الالكترونية ، ومنصة إدمودو، ومكتبة الدروس الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، والكتب التفاعلية الإلكترونية”. وتتصاعد حده الاضطراب فى ظل تزايد اعداد المصابين بفيروس كورونا والحديث عن الموجه الثانية لانتشار الفيروس ، الوضع الذى قد يؤثر على مدى استقرار العام الدراسي حيث انه من المتوقع عدم استمرار الدراسة بالمدارس خاصة مع اكتشاف عدد من المصابين سواء من بين المعلمين او من الطلاب ويزداد الوضع سوءُ يوما بعد يوم مع الدخول فى فصل الشتاء وزيادة نشاط الفيروس الوضع الذى دفع العديد من المدارس الخاصة والدولية الى مخاطبه اولياء الامور بتحويل الدراسة الى الاونلاين بعد اكتشاف عدد من الحالات المصابه بها ، كما قامت بعض المدارس بالغاء نظام الاقساط لتسديد المصروفات المدرسية والزام اولياء الامور بتسديدها دفعه واحده.