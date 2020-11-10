أمهات مصر و ائتلاف أولياء الأمور يشيدان بقرار تسديد المصروفات علي أربع أقساط

أشادت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أولياء أمور المدارس الخاصة، بقرار وزارة التربية والتعليم الخاص بإلزام المدارس الخاصة بتحصل المصروفات علي أربع أقساط تبدأ 1 سبتمبر من كل عام. وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أولياء الأمور علي مدار الأسابيع والشهور الماضية كان احد مطالبهم الأساسية هو جعل مصروفات المدارس الخاصة علي أربع أقساط علي مدار العام، مراعاة لظروفهم الأقتصادية خاصة في ظل جائحة كورونا، وهو ما أستجابت له الوزارة مشكورة، مقدمة الشكر لجميع المسئولين علي الأستجابة وسماع أصوات أولياء الأمور. وأشارت عبير، إلي أن عدد من أولياء الأمور سددوا الرسوم كاملة في بداية العام الدراسي الحالي، والبعض الأخر سددوا نصف الرسوم علي قسطين دفعوا منهم القسط الأول ذات القيمة الأعلي من القسط الثاني، ولكن نتمني أن تلتزم المدارس الخاصة بتنفيذ القرار خاصة علي الذين لم يسددوا باقي المصروفات ويتم تقسيط المتبقي منها علي أربع دفعات، متمنية أن يستمر تنفيذ وتطبيق القرار كل عام .