ارتفع معدل التضخم الشهري (2.3%) لشهر أكتوبر2020 •

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (109.9) نقطة لشهر أكتوبر 2020، مسجلاً ارتفاعاً قدره (2.3%) عن شهر سبتمبر 2020. • ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (56.6%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (20.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (13.2)، مجموعة التعليم بعد الثانوي العام والفني بنسبة (12.3%)، مجموعة الخضروات بنسبة (7.0 %)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.2%)، مجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات مرضى والعيادات الخارجية بنسبة (0.6%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (4.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (13.5%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.6%) … هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-7.9%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.4%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.4%). • سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (4.6%) لشهر أكتوبر 2020 مقابل (2.4%) لنفس الشهـر من العام السابق. أولاً: التغيــر الشهـــرى (شهــر أكتوبر 2020 مقـارنة بشهـر سبتمبر 2020): 1- سجـل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاُ قدره (0.7%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: • ارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة (7.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (12.3%) حيث ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة (20.4%)، فلفل رومى/بلدي بنسبة (12.3%)، • ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار الطيور بنسبة (2.9%). • ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والبيض والجبن بنسبة (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة البيض بنسبة (2.4%). ….. هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-7.9%) بسبب انخفاض مجموعة الكمثرى والجوافة بنسبة (-21.8%) ومجموعة الموالح بنسبة (-17.5%)، • انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.4%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأرز بنسبة (-1.4%). • انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.4%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-0.4%). 2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاُ قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.2 %). 3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.2%) …. هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الأحذية بنسبة (-0.3%). 4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة (0.4%) ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.2%). 5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.7%). 6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.6%) ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.2%). 7- سجل قسم النقل والمواصلات انخفاضاُ قدره (-0.4%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (-0.7%). 8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (3.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (4.2%). 9- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (29.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (56.6%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (20.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (13.2%) ومجموعة التعليم بعد الثانوي العام والفني بنسبة (12.3%). 10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (13.5 %). 11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (7.0 %) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان اخر (المنفق على الخدمات المقدمة من وكالات الزواج) بنسبة (33.9%) ومجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.6%). ثانياً: التغير السنوي (شهر أكتوبر 2020 مقارنة بشهر أكتوبر2019): 1- سجـل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-0.8%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: • انخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-6.5%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة السكر بنسبة (-9.2%). • انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-6.3%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة زيوت صالحة للأكل بنسبة (-9.1%). • انخفاض أسعار مجموعة منتجات غذائية اخرى بنسبة (-5.4%) بسبـب انخفاض أسعار مجموعة الملح والتوابل بنسبة (-7.2%). • انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-3.7%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدرنيات بنسبة (-31.6%)، مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (-11.1%) ومجموعة الخضروات ذات أوراق ملفوفة بنسبة (-6.8%). • انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-3.3%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-4.1%). • انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-1.5%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة البيض بنسبة (-8.3%). • انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-1.2%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الارز بنسبة (-10.8%). …. هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (4.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (6.8%)، مجموعة اللحوم المحفوظة والمجهزة بنسبة (3.8%) ومجموعة الطيور بنسبة (2.7%). • ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (4.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التفاح بنسبة (18.6%) ومجموعة الكمثرى والجوافة بنسبة (8.9%). • ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (3.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه الغازية بنسبة (5.0%). 2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (11.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (11.1%). 3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (7.7%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (6.2%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (3.0%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (2.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.1%). 4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (5.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (11.6%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (3.8%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (2.4%) ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.9%). 5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (2.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (3.8%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.7%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.4%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة (1.3%). 6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (5.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (8.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (7.6%) ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.6%). 7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (3.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (8.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (2.6%) ومجموعة شراء المركبات بنسبة (0.9%). 8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (20.0%) ومجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.2%). 9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (4.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (7.0%) ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.4%). 10- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (29.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (56.6%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (20.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (13.2%) ومجموعة التعليم بعد الثانوي العام والفني بنسبة (12.3%). 11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره (4.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (10.9%) ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (4.7%). 12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (10.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان اخر (المنفق على الخدمات المقدمة من وكالات الزواج) بنسبة (35.3%)، مجموعة العناية شخصية بنسبة (4.7%) ومجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (4.7%).