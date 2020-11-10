تجديدالعقود منافذ مشروع جمعيتي التابعة لوزارة التموين لمدة خمس سنوات أخرى.

وأكد المصيلحي بأن الموافقة على التجديد لهذه المنافذ تأتي في إطار دعم وزارة التموين لمشروعات الشباب والتي تنفذها الوزارة مع الجهات المختصة ومن أهمها مشروع جمعيتي ومشروع السيارات المتنقلة، حيث حقق مشروع جمعيتي نجاحاً كبيراً خلال السنوات السابقة، من خلال مساهمته في توفير فرص عمل حقيقية للشباب مباشرة وغير مباشرة، وتوفير وإتاحة السلع التموينية والحرة للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، فضلاً عن زيادة عدد المنافذ الثابتة التابعة للوزارة بحيث أصبح لدى الوزارة أكبر شبكة توزع منتظمة ومنضبطة تشمل كافة بدالي التموين، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي. وشدد المصيلحي بأن المنظومة التموينية تشهد استقراراً كبيراً في ظل الدور الكبير الذي تقوم به الشركة القابضة للصناعات الغذائية في توفير السلع الأساسية والتموينية وصرفها للمواطنين شهرياً بشكل منتظم من خلال ما يقرب من 37 ألف منفذ ثابت، ومنها منافذ مشروع جمعيتي والتي تحمل العلامة التجارية لشركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة التابعة للشركة القابضة. وفى سياق متصل أشار الأستاذ / أحمد كمال معاون الوزير ومدير مشروع جمعيتي أن عدد منافذ مشروع جمعيتي وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 5500 منفذ مفتتح على مستوى الجمهورية خلال الثلاث مراحل التي تم تنفيذها من المشروع وجارى افتتاح 500 منفذ ضمن المرحلة الثالثة ليصل بذلك عدد المنافذ إلى 6000 منفذ بنهاية عام 2020، وجارى التحضير والإعداد لتنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع والتي ستكون الأولوية فيها للمناطق والقرى الأكثر احتياجاً. كما أوضح معاون الوزير ومدير المشروع بأن موافقة معالي الوزير على تجديد العقود في ضوء ما تم عرضه من جانب إدارة المشروع بالوزارة، مؤكداً بأن هناك تعليمات مشددة من معالي الوزير لشركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية بالتجديد للمنافذ التي كانت ملتزمة في العمل في الفترة السابقة بناءً على تقييم لهذه المنافذ من إدارات المشروع بالشركات وفي ضوء القواعد والضوابط المنظمة لعمل المشروع ضمن المنظومة التموينية، وعدم التجديد للمنافذ التي لها مسير او سجل به مخالفات او تجاوزات.