ماذا يريد ” ترامب” من إقالة وزير دفاعه فى الفترة الانتقالية؟!

لم تكن مفاجأة لدى الكثيرين في الولايات المتحدة الأمريكية أن يقوم ترامب بإقصاء وزير دفاعه إسبير صباح هذا اليوم بعد الاحتقان و العلاقة المتردية بين الاثنين منذ رفض وزير الدفاع بقوة تنفيذ أوامر الرئيس المنتهية ولايته الآن دونالد ترامب بنشره قوات الجيش العاملة من أجل اخماد المظاهرات التي انتشرت في العديد من الولايات الأمريكية خاصة بين الزنوج في الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل فلوريد بواسطة الشرطة الأمريكية.

وقع الامر ربما يكون إقصاء وزير الدفاع الأمريكي في هذه الفترة الحرجة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية و هي فترة الانتقال ما بين الرئيس المنتهى ولايته دونالد ترامب و الرئيس الفائز بالانتخابات جو بايدن ربما يكون إنتقام الرئيس الأمريكي ليس من اسبر وزير الدفاع و لكن انتقام من الامه الامريكية و معظم جمهور الناخبيين في الولايات المتحدة الأمريكية الذين لم يقوموا بالتصويت له مما أدي الي خسارته لهذه الانتخابات التي كانت حامية الوطيس ولم تشهدها اي انتخابات رئاسية سابقة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

ان الرئيس الأمريكي فعلاً يهدد الأمن القومي الأمريكي في هذه الفترة و يثير الزعزعة و يهدد السلم و الاستقرار الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية و يتيح الفرصة للخصمين اللدودين للولايات المتحدة الأمريكية و هما روسيا الاتحادية و جمهورية الصين الشعبية أن تستغل هذا الظرف العصيب و هذا الإجراء المتسرع من الرئيس دونالد ترامب و من ثم يستغل هذه الزعزعة و عدم الاستقرار لتحقيق مصالحهما الأمنية القومية العليا.

اسبريعلم علم اليقين انه خارج البيت الابيض لا محالة 20 يناير و ربما بعد ايام قليلة يقوم الرئيس المنتخب جو بايدن بتسمية وزير الدفاع فضلا عن باقى الوزراء فى الادارة الامريكية.

في واقع الأمر دونالد ترامب فوّت الفرصة على وزير الدفاع المقال إسبر حينما فعلا هم وزير الدفاع بتقديم استقالته استباقًا و خشية من أن يقوم الرئيس الأمريكي في أي لحظة بإقالته و لكن اقتنص الرئيس الأمريكي هذا الظرف و هو إن إسبر لم يقدم الاستقالة فعلًا و قام بإقالته حتى يكون الرئيس ترامب قد أقال وزير دفاعه إسبر.

الاقالة ثم اقالات متوقعة اخرى لاركان الرئيس الامريكى فى فترة الانتقال الديموقراطى ربما تحيق خطرا للديموقراطية الامريكية ذاتها فضلا عن تهديد السلم و الاستقرار و الامن فى الادارة الامريكية خاصا فى هذه الفترة التى تتطلب تعاون الادارتين السابقتين للرئيس الخاسر الانتخابات و الرئيس الذى فاز بها فى هذه الفترة التى تمتد حتى العشرون من يناير القادم فى عام 2021.

د. ايمن سلامة

استاذ القانون الدولى العام