حزب التجمع ينعي وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات

ينعي حزب التجمع في مصر برئاسة النائب سيد عبدالعال ،أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، واصفاً إياه بصاحب التاريخ السياسي والنضالي المشرف.

وتتقدم قيادات وأعضاء “الحزب” وأسرة تحرير جريدة الأهالي بخالص العزاء إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن،وجميع أبناء الشعب الفلسطيني بصادق العزاء ،والمواساته في رحيل الفقيد صاحب التاريخ النضالي الكبير ،وذات المكانة المميزة في قلب جميع الوطنيين على أرض فلسطين،والذي قضي حياته مدافعا على التراب الفلسطيني في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي .

ويعزي “الحزب” أسرة الفقيد الراحل ولزوجته وأبنائه وبناته، مشيرا إلى أن سيرته ستظل مصدر فخر لأسرته وبلده وأمته العربية.

وكانت حركة ”فتح“ الفلسطينية، أعلنت اليوم الثلاثاء، وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، كبير مفاوضي السلطة الفلسطينية صائب عريقات، عن عمر ناهز 65 عاما.وأدخل عريقات قبل أسابيع لمستشفى ”هداسا عين كارم“ بالقدس المحتلة لتلقي العلاج، بعد تدهور حالته الصحية جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجد.