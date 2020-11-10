نورد للبنك الزراعي وبأقل من سعر التكلفة ونتحمل للحفاظ على مصدر رزقنا:عمال “الدلتا للأسمدة” يستنكرون قرار المحافظ بنقل الشركة

استنكر العاملون بشركة الدلتا للأسمدة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إصرار محافظ الدقهلية على نقل الشركة، بدعوى أنها ملوثة للبيئة، وذلك على الرغم من وجود خطط حالية يتم تنفيذها الأن من أجل تطوير الشركة لتتوافق بيئيا.

وأكد العمال أن نقل الشركة يعد بمثابة تصفية لشركة عريقة، حيث أنها تقوم بدعم الاقتصاد القومي ودعم الفلاح لتحقيق التوازن في الأسعار، وتعتبر صرح صناعي عملاق.

ومن جانبها، تقدمت النقابة العامة للعاملين بالكيماويات برئاسة الكيميائي عماد حمدي، بمذكرة رسمية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استغاثة العاملين بالشركة، وذلك لعدم تصفيتها أونقلها إلى محافظة السويس، مشيرة إلى أن محافظ الدقهلية أصر على نقل الشركة للاستفادة من أرضها، بدعوى أن الشركة ملوثة للبيئة، على الرغم من أن المحافظ يعلم جيدًا أن هناك خطه لتطوير الشركة، وتتضمن تلك الخطة التوافق البيئي، وأنه قد تم طرح كراسة الشروط لأكبر أربع شركات على مستوى العالم، وستصبح الشركة بعد هذا التطوير صديقة للبيئة.

وأكدت المذكرة، أن هذا الأمر الذي آثار الخوف والقلق بين صفوف العاملين وأسرهم بتلك الشركة خوفًا على مصدر أرزاقهم من محاولات تصفية الشركة.

وكانت الشركة قد حصلت على خطة توفيق الأوضاع البيئية ديسمبر 2019 ولمدة ثلاثة سنوات ومن وقتها وهي تعمل على تقليل الانبعاثات والوصول بها للحد المسموح به لحين التطوير الشامل، وهناك تقرير قد خرج يؤكد أن محافظة الدقهلية هي من أقل المحافظات انبعاثات مضرة بالبيئة.

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام قد أعلنت في وقت سابق لها، أن شركة الدلتا للأسمدة وجهت الدعوة لشركات عالمية لتطوير وتحديث مصانعها الواقعة بمركز طلخا بمحافظة، بتكلفة تقدر بـ ٣٠٠ مليون دولار لتطوير وحدة الأمونيا وتحديثها بالكامل بالإضافة إلي استكمال تطوير وحدة اليوريا وتطوير حامض النيتريك، وتحديث وحدة تحبيب اليوريا.

وتعاني شركات الأسمدة من عدة أزمات أهمها الالتزام بالتوريد للبنك الزراعى منتج اليوريا بنسبة 55% من إجمالى الإنتاج، وبسعر جبرى يقل فى بعض الشركات عن سعر التكلفة بـ1200 جنيه، وأيضا صعوبة التصدير لارتفاع الأسعار عن مثيلاتها بالخارج بسبب فرض رسم صادر بـ 500 جنيه لكل طن، إضافة إلى ارتفاع سعر الطاقة عن الأسعار العالمية، حيث تمثل الطاقة في تلك المصانع نسبة تتعدى الـ 60%، من مدخلات الصناعة.

9:45 PM

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