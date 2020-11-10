مصر تنتظر اجتماع متابعة يدعو له السودان لاستكمال مفاوضات سد النهضة

الدول الثلاث أثارت نتائج انتخابات الرئاسة الامريكية مؤخرا، تساؤلات عديدة حول مدى تأثيرها على ملف سد النهضة الاثيوبى والمسار التفاوضى بين الدول الثلاث ” مصر والسودان واثيوبيا”، فيما يخص رعاية الولايات المتحدة الامريكية لهذه المفاوضات منذ فبرايرالماضى بالتعاون مع البنك الدولى وتحت مظلة الاتحاد الافريقى ايضا، حيث يرى بعض الخبراء ان تحسن الموقف الاثيوبى فى القضية قد يعتمد على نتائج الانتخابات الأمريكية، فيما يرى اخرون ان سياسة “جو بايدن” فى هذا الملف غير مفهومة ، وأنه لا يتوقع أن يكون موقفه مختلف إلى حد كبير عن ترامب.

من جانبه، اكد دكتور” محمد نصر علام”، وزير الموارد المائية والرى الاسبق، ان الدور الأمريكي في المرحلة القادمة يتوقف على علاقة القيادة السياسية في مصر بالإدارة الأمريكية الجديدة التي يمكنها التدخل الجاد بغرض الوصول إلى اتفاق يرضي الدول الثلاث، موضحا ان أمريكا لها مصالح كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وتعتمد على مصر كثيرا لتحقيق أهدافها خاصة مع الدول العربية ، كما أن لمصر أيضا مصالح مع أمريكا، ونظرا لهذه العلاقة فإنه من المتوقع أن تتصرف الإدارة الأمريكية بحكمة وخبرة ودبلوماسية الرئيس المنتخب جو بايدن الطويلة لتعميق علاقاتها بمصر عن طريق حل قضية السد الاثيوبى، مشيرا الى ان بايدن لن يستخدم لهجة ترامب ، وفى كل الأحوال هناك تخفيض للمساعدات الأمريكية لإثيوبيا ، فإذا استمر هذا التخفيض سيكون أمرا جيدا ، ولا احد يدرى ماذا سيكون عليه الوضع الداخلى فى إثيوبيا عند دخول بايدن البيت الأبيض فى يناير.

واضاف” علام”، ان مطالب السودان محدودة، وفى المقابل مطالب قوية لمصر ، وكل من القاهرة والخرطوم يريدان إطارا قانونيا ملزما، مشيرا الى ان هناك عددا من النقاط يجب اخذها فى الاعتبار من المفاوض المصرى، اذا ما كان هناك جولات جديدة ستستمر بين الاطراف الثلاث وهى ، محاولة حصرالتفاوض حول البنود الخلافية فى وثيقة واشنطن ، مع وضع مقترح لمنهجية التفاوض يستبعد المخاطر المحتملة ويلبى طلبات السودان، بالاضافة الى الاتفاق على تحديد مدة زمنية للتفاوض ورفع الخلافات ان وجدت للاتحاد الأفريقى لاتخاذ قرار حولها أو للاحالة الى مجلس الأمن .

جدير بالذكر، أن الدول الثلاث وافقت على عقد اجتماع متابعة يدعو له السودان في أقرب وقت ممكن لرفع تقرير لرئاسة الاتحاد الافريقى خلال اسبوع واحد، حول سبل إحراز تقدم ملموس فى المفاوضات المتعثرة منذ نهاية اغسطس الماضى ، وذلك بعد اعلان مصر والسودان استمرارعدم التوافق خلال الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه ، الاسبوع الماضى برئاسة جى باندورا وزيرة التعاون الدولى بجنوب إفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى، والذى كان على جدول اعماله ، وضع توقيت زمنى محكم ومحدد لمسار التفاوض وقائمة واضحة بالمخرجات التى يجب التوصل إليها بما يمكن الاستعانة بالمراقبين والخبراء وبطريقة مغايرة للجوالات السابقة، حيث اعلن السودان رفضه لمواصلة المفاوضات بنفس المنهج الذى قاد لطريق مسدود في الجولات الماضية ، تقدم بمقترحات متعددة لإعطاء دور أكبر للخبراء والمراقبين في عملية التفاوض لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، الاقتراح الذى دعمته اثيوبيا واعترضت عليه مصر، مطالبة بعدم تهميش الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.