بسبب البناء المخالف: إحالة عدد من المسؤولين بمديرية الزراعة والوحدة المحلية بالحامول بمنوف للنيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المختصين بمديرية الزراعة والإدارة الزراعية بمنوف والجمعية الزراعية بقرية كفر شبرا بلولة والمسئولين بالوحدة المحلية بقرية الحامول بمركز ومدينة منوف إلي النيابة العامة لإعمال شئونها حيال واقعة عدم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه فور شروع أحد المواطنين بالتعدي علي الأراضي الزراعية بقرية كفر شبرا بلولة علي مساحة 36 ، 127 م2 وعدم تحري الدقة وصحوة الضمير أثناء أداء العمل المنوط بكل منهم .

حيث تم إحالة كل من مدير إدارة حماية الأراضي ومسئول التعديات بمديرية الزراعة ، مدير الإدارة الزراعية ورئيس قسم حماية الأراضي ومسئول التعديات بالإدارة الزراعية بمنوف ، مهندس حماية الأراضي بالوحدة الزراعية بكفر شبرابلولة ، ورئيس وسكرتير الوحدة وفني التنظيم بالوحدة المحلية بالحامول إلي النيابة العامة ، وذلك لقيامهم بتزيف الحقائق وإثبات وقائع غير حقيقية في شكل وقائع حقيقية وإثباتها في أوراق رسمية وعرضها علي السلطة المختصة وإخفاء التعديات .

حيث ثبت من خلال التحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة قيام المذكورين بعاليه بتقصيرهم وإشرافهم في العمل ، وذلك لعدم المتابعة وإتخاذ الاجراءات القانونية حيال شروع مواطن بقرية كفر شبرا بلولة بالتعدي بالبناء المخالف علي الأرض الزراعية وقيامهم باعتماد محضر تنفيذ الازالة الفورية مخالف للطبيعة، فضلاً عن قيامهم بالعرض الخاطئ والغير أمين علي السلطة المختصة والإفادة بتنفيذ الإزالة لذلك التعدي حال عدم صحة ذلك لكون التعديات مازالت قائمة حتي تاريخه ، جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام .