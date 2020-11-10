بعد الجولة الاولى في المرحلة الثانية لانتخابات “النواب”: حزب التجمع يفوز بـ5 مقاعد ويخوض الإعادة على مقعدين

كشفت المؤشرات الأولية لنتائج لجان الانتخابات على مستوى انتخابات الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب عن نجاح 4 مرشحين لحزب التجمع، وهم عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع، وضحى عاصي الاديبة والروائية وعضو اتحاد النساء التقدمى، وسلمى مراد القيادية النسوية بحزب التجمع بمحافظة المنوفية، ومارسيل سمير امينة الشؤون البرلمانية وعضو المكتب السياسي، كما كانت الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت بشكل رسمي نجاح القائمة الوطنية في انتخابات المرحلة الاولى والتي معها أعلن نجاح علاء عصام عضو المكتب التنفيذي باتحاد الشباب التقدمي، لتكون محصلة نواب حزب التجمع على القائمة الوطنية من أجل مصر 5 نواب برلمانيين.

كما أشارت النتائج الاولية لعبور أحمد بلال البرلسي القيادي الشاب بحزب التجمع الى جولة الإعادة ضمن انتخابات المرحلة الثانية بمدينة المحلة الكبرى وذلك ضد مرشحان من حزب مستقبل وطن ومرشح من حزب الوفد، وكانت الهيئة الوطنية قد أعلنت عن نتائج الجولة الاولى للانتخابات والتي أظهرت عبور المرشح عبد الغفار الضايفي عضو لجنة محافظة أسوان بالحزب إلى لجنة الاعادة عن دائرة ادفو ضد مرشح حزب مستقبل وطن.

وقال محمد فرج الأمين العام المساعد لشؤون العمل الجماهيري بحزب التجمع، إن وجود حزب التجمع حصل على 4 مقاعد بمجلس الشيوخ، وتشير الان المؤشرات إلى حصول الحزب على 5 أعضاء بمجلس النواب، وإعادة 2 آخرين، وهو عدد ليس بالكبير مقارنة بأحزاب اخرى، ولكنه كافي جدًا لحزب التجمع للتركيز على برنامجه وايصال صوته، فعضو التجمع قادر حتى ولو وحيدًا ان يكون معبرًا عن تيار كامل وحزب عريق مثل حزبنا، والآن لدينا أعداد لا بأس بها تستطيع أن تناضل من أجل برنامج الحزب الانتقالي والعام وتكون نواة مؤثرة في المشهد السياسي في الفترة القادمة

وأكد “فرج” أن الحزب سيركز طاقته في جولات الاعادة لدعم اعضاءه الذين يخوضون هذه المعركة، مؤكدًا على أنه سيكون هناك لجنة داخلية مستقبلية في الحزب مهمتها هو التحضير للنواب في القضايا المختلفة، ودعمهم بالخبرات اللازمة والأوراق السياسية وكافة الأمور التي تجعل أداء عملهم كنواب عمل مؤسسي.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.