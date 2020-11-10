لجنة إعداد لائحة الشيوخ تنعقد تواصل عملها لمناقشة 11 مادة مؤجلة

قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إن اللجنة المكلفة بإعداد اللائحة الداخلية للمجلس انتهت من الدراسة المبدئية لمشروع اللائحة، وتم إرجاء 11 مادة لمزيد من الدراسة، على أن تنعقد اللجنة يوم الاثنين المقبل، وفي خلال هذه الفترة ستقوم الأمانة العامة بالاشتراك مع لجنة فرعية منبثقة من لجنة إعداد اللائحة لدراسة المواد المؤجلة؛ تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة للمجلس، على أن تبدأ لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ عملها ولمدة 15 يومًا في مراجعة كل المواد المتعلقة بمشروع القانون تمهيدًا لإعداد تقرير بها يعرض في اجتماع لاحق على اللجنة الرئيسية ثم إحالته إلى الجلسة العامة للمناقشة.

وأسفرت المناقشات داخل لجنة إعداد اللائحة عن استحداث فصل جديد بشأن (قطاع الأموال والأملاك) يتعلق بأصول المجلس وليس له أدنى علاقة بالاختصاصات.

وتناولت المناقشات في اجتماع اللجنة الأخير المواد الخاصة بحضور الأعضاء وغيابهم، وواجبات الأعضاء والجزاءات البرلمانية وكيفية انتهاء العضوية سواء بإبطالها أو إسقاطها كذلك الباب الخاص بالمحافظة على النظام في المجلس وموازنة المجلس وحساباته وتشكيل الأمانة العامة ودورها.

كما تقرر إضافة مواد جديدة لتنظيم عمل المجلس وإرجاء مناقشة عدد من المواد، ومن المقرر أن يتم إرسال اللائحة بعد الانتهاء من إعدادها إلى لجنة خاصة لصياغتها الصياغة النهائية تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة للمجلس، وإصدارها بقانون.

كانت اللجنة المشكلة لإعداد لائحة مجلس الشيوخ قد انهت كل مناقشاتها، حول مسودة مشروع القانون التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الشيوخ والخاصة بلائحة المجلس، وعقدت اللجنة 4 اجتماعات على مدار أسبوعين متتاليين، وشهد الاجتماع الأخير مناقشة المواد الخاصة بحضور الأعضاء وغيابهم، وواجبات الأعضاء والجزاءات البرلمانية وكيفية انتهاء العضوية سواء بإبطالها أو إسقاطها، في الباب الخاص بالمحافظة على النظام في المجلس وموازنة المجلس وحساباته وتشكيل الأمانة العامة ودورها، وتم إدخال بعض التعديلات على المواد الواردة في اللائحة المقترحة والمقدمة من الأمانة العامة لمجلس الشيوخ وفقا لمقترحات أعضاء اللجنة.