مسؤول رسمي في السودان : مشكلات اقتصادية وعدم القدرة على مواجهة كورونا

أكد وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين أن بلاده تعاني من مشكلات اقتصادية إلى جانب ضعف الموارد لمجابهة فيروس كورونا، الذي يعاود انتشاره للمرة الثانية في البلاد.

وخلال لقائه مع المبعوث البريطاني الخاص لدولتي السودان وجنوب السودان روبيرت فيرويذر، قال قمر الدين إن “بلاده تواجه تحديات الوضع الاقتصادي وتداعيات جائحة كورونا، وضعف الموارد المعينة على احتواء الجائحة”، معربا عن تطلع بلاده إلى دعم ومساندة المملكة المتحدة في هذا المجال.

من جهته، أشاد المبعوث البريطاني بـ”التطورات الإيجابية الضخمة للوضع السياسي في السودان ومجهودات حكومة الفترة الانتقالية في إحلال السلام والاستقرار”.

المصدر: “سبوتنيك”