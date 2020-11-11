عضو “التجمع” يحصل على الموافقة بإنشاء مدرسة ثانوية بسوهاج ورفع الإشغالات في ناهيا

تقدم عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، بطلب موجه للدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم بشأن إنشاء أول مدرسة ثانوية على مساحة ٣٥٠٠ متر مربع بشندويل البلد بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، وإنشاء مبنى ملحق لمجمع مدارس شندويل الابتدائية المشتركة وذلك نتيجة الكثافة الطلابية الشديدة بالقرية، حيث أن قوة الاستيعات الفعلية للمدرسة هي 10 فصول، في حين وصلت إلى 16 فصل من 2017\2020 بسبب الضغط الشديد على المدارسة. وتمت الموافقة واتخاذ اللازم للمعاينة والبدء فى التنفيذ خلال الاسبوع الجاري. فيما التقى عضو الشيوخ بالمهندس عبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور، وقد طلب بشأن سرعة رفع الإشغالات بشارع ناهيا طولًا وعرضًا حتى أسفل الكوبري الدائري، فضلًا عن كباري المشاة اللأول والثاني، ووجه رئيس الحي الطلباب لإدارة الإشغالات بسرعة تنفيذ الطلب خلال ساعات وذلك استعدادا لعمل المقاياسات الهندسية لرصف الشارع.