“الزراعة” تتابع اسواق المواشي للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء والحفاظ على صحة وسلامة الحيوانات

بناءا علي توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بمتابعة اسواق المواشي في المحافظات والإشراف البيطري الكامل عليها وبما يحافظ على صحة وسلامة الحيوانات والتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء بإتخاذ كافة الإجراءات الاحتزارية للوقاية من فيروس كورونا ..

قال د .عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان الهيئة تقوم بالإشراف البيطري الكامل علي أسواق المواشي من خلال مديريات الطب البيطرى بالمحافظات بالإضافة إلى ترقيم وتسجيل الحيوانات المترددة علي الاسواق وكذلك تحصينها ومنع دخول أي حيوانات عليها أعراض ظاهرية لإصابات مرضية والتعامل البيطري معها وكذلك الاشراف على تنظيف الاسواق وتطهيرها عقب نهاية يوم إنعقاده .