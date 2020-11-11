إل جى تطلق شاشاتها المميزة من طراز NanoCell لعام 2020

أزاحت إل جى مصر الستار عن عروضها الخاصة بالبلاك فرايداى والتى انطلقت خلال الفترة مابين 9 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر، وتمنج المستهلك المصرى خصومات خاصة، وعروضا تشمل تليفزيونات و أنظمة صوتية بجانب إشتراك مجانى لمدة شهرين فى منصة ” Watch it”

وبالتزامن مع عروض البلاك فرايداى، ستقوم إل جى بإطلاق سلسلة موديلات Nano Cell وتشمل موديل Nano79 4K UHD الذى سيتوافر بقياسات 50 و 55 و 65 بوصة .

وعند شراء طرازات UN7240أو UN7380Hأو UN7180أو UN8080أو UN7440و UM7095 من شاشات إل جى سيحصل المشترى على نظام صوتى هدية بجانب خصم 5 % على سعر الشاشة. وتتنوع الأنظمة الصوتية التى سيحصل عليها المشترى بين أنظمة LHD427 أو LHD677أو LK72B وذلك وفقا لحجم الشاشة التى يقوم بشرائها .

وسيحصل من يقوم بشراء موديلات إل جى Nano79 أو Nano80أو OLED CX أو OLEDGX على النظام الصوتى العمودى من نوع SL4 بجانب خصم يصل إلى 8%.

وخلال حملة البلاك فرايداى، ستمنح إل جى عملائها إشتراكا مجانيا لمدة شهرين فى تطبيق Watch it وهى خدمة فيديو مميزة وبث مباشر حسب الطلب موجهة للجمهور العربى حول العالم وتمنح تجربة مشاهدة مدهشة .

ويمثل موديل إل جى Nano79 4K UHD أحدث إضافة لخطوط تليفزيونات NanoCell، حيث سيصبح تليفزيون إل جى Nano79 الأكثر قابلية للشراء وسيأتى بقياسات 50 و 55 و 65 بوصة، وسيعمل Nano79 4K بمعالج 4K Quad Core وهو مزود بخاصية الذكاء الإصطناعى التى تستطيع أن تحول الصوت إلى نظام الصوت المحيطى 5.1 .

وتوفر الطرازات الجديدة من تليفزيونات “NanoCell” أيضا تجربة أكثر راحة للمستخدمين من خلال قدرتها فى التعرف على الأوامر الصوتية الصادرة باللغة العامية المصرية هذا بجانب القدرة على الدخول بسهولة للمحتوى عال الجودة الخاص بأهم التطبيقات والخدمات العالمية مثل: Apple TV و Netflix وشاهد، و Wavo .

ومن الجدير بالذكر، أن طرازى Nano97 و Nano86 تتوافق رسميا مع تقنية NVIDIA G-SYNC كما أنها تقدم مميزات خاصة بالألعاب الإلكترونية مثل FreeSync , VRR, HDMI 2.1 , HGIG Mode , Fast response و Low input lag وهى جميعا مميزات تمنح الجيمرز تجربة لعب لا مثيل لها.