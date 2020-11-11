الرئيس السيسي يتفق مع اليونان على مواجهة التصرفات الأحادية شرق المتوسط

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مشاوراته مع رئيس وزراء اليونان، تناولت التطورات في منطقة شرق المتوسط.وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت تصعيدا على خلفية الاستفزازات والتصرفات الأحادية المخالفة لقواعد القانون الدولي، وانتهاك سياسات تدعم جماعات الإرهاب والتطرف.

وأضاف السيسي، خلال كلمة له في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء اليوناني على هامش القمة المصرية اليونانية أنه “تم التوافق مع الجانب اليوناني على مواصلة التضامن بين الدولتين إلى جانب كافة البلدان الصديقة من أجل التصدي لكل من شأنه تهديد الاستقرار والأمن الإقليمي، مما يحد السماح لأي طرف فرض مواقفه العدائية وعلى نحو يحافظ على متطلبات الأمن القومي من ناحية، ويسمح بالاستفادة بالموارد الطبيعية المتاحة من ناحية أخرى”.

وتابع: “وفقا لهذه الرؤية أكدنا إبرام مصر واليونان اتفاقية تعييد المناطق الاقتصادية الخالصة، استنادا لقواعد القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لفتح المجال للاستفادة في المجالات العديدة في البحر المتوسط جنبا إلى جنب مع تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، الهادف لتعظيم مصالح دول المنتدى، وذلك مع احتفاظ كل دولة مع حقوقها السيادية في التنقيب عن تلك الثروات في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفق قواعد القانون الدولي، والترحيب بالتعاون مع شركائنا الدوليين في هذا الإطار”.