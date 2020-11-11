“إعادة إحياء الصناعة” على مائدة النسخة السادسة لمؤتمر “مصر تستطيع” بمشاركة ٤ وزارات

تبحث النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات “مصر تستطيع”، والذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية، على رأسها وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الانتاج الحربي ووزارة الصناعة، اجتذاب العقول المصرية المهاجرة من أجل المساهمة فى إنتاج وتصميم منتجات بديلة عن الواردات التي نستوردها من الخارج، بالإضافة إلي البدء في حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محلياً، وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الإحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الإستثمارية والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج.

ومن جانبها، أكدت وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، أن هذه النسخة من مؤتمر مصر تستطيع للصناعة، تستهدف وجود كيانً يجتمع تحت مظلته الصُناع والمنتجين من أبناء مصر بالخارج مع ممثلي مؤسسات الدولة المصرية والجهات المعنية بالتصنيع في الداخل لتحقيق أعظم استفادة تعود بالنفع على الوطن في ضوء خطط التنمية المستدامة.

ومن جانبها أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان عقد مؤتمر ” مصر تستطيع ” فى دورته الجديدة حول الصناعة المصرية يأتى مواكباً للاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية، مؤكدة أنه يعد فرصة كبيرة لاستعراض كافة المقومات والامكانات التى تمتلكها الصناعة المصرية فى كافة قطاعاتها الى جانب جذب استثمارات المصريين فى الخارج للاستثمار فى السوق المصرى.

ولفتت وزيرة الصناعة إلى اهمية تركيز المؤتمر على الاستفادة من التجارب الدولية فى توطين التكنولوجيات الحديثة فى مختلف القطاعات الصناعية وبصفة خاصة فى القطاعات التى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية.

وفي سياق متصل، أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال أن تشكيل لجنة مشتركة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة يأتي في ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل لتعميق التصنيع المحلي محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار كافة إمكانيات مُؤسساتنا الوطنية.