“الكيماويات” تخاطب “مدبولي” و”توفيق “: الوضع في “مصر للحرير الصناعي” غير إنساني ..وتقترح 6 حلول ومطالب لإنقاذ “الشركة”

خاطبت النقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيمائي عماد حمدي ،رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ،ووزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق بشأن تدهور الأوضاع داخل شركة مصر للحرير الصناعي وخيوط والياف البوليستر ،موضحة أن 1800 عامل يعانون الأن من الأمراض المزمنة والخطرة ولا يجدون العلاج ،واصفة ما يحدث بالوضع غير الإنساني ـمقترحة خطة للتطوير وإنقاذ “الشركة” .. وحسب بيان صحفي صدر اليوم الخميس ،جاء في خطاب النقابة العامة الموجه الى مدبولي وتوفيق :” نحيطكم علماً بأنه للمرة الثالثة نرسل لسيادتكم استغاثة العاملين بشركة مصر للحرير الصناعى وخيوط والياف البوليئستر والتي يعمل بها اكثر من 1800 عامل والذين يستغيثون من تفاقم الوضع لديهم يوماً بعد الأخر حيث وصل الأمر بأن العمال المرضى الذي يعانون من أمراض مزمنة وخطرة لا يجدون من يعالجهم حيث عجزت الشركة عن علاجهم بسبب عدم وجود أي موارد مالية لتلبية احتياجتهم العلاجية ،حيث اصبح الوضع غير إنسانى. وأضف الخطاب أن النقابة العامة لديها رؤية للحل سبق وان تقدمت بها أكثر من مرة وهي : ضخ راس مال عامل لتدوير الشركة ،وإعلان خطه تطوير الشركة ،وصرف مستحقات العاملين تاركى الخدمة الذين خرجوا معاش عن 60 عاما ،وحالات الوفاه منذ شهر مايو 2018 لاكثر من 270 عامل والتي بلغت مستحقاتهم حوالى (18 مليون جنيه ) ولم تصرف حتى تاريخه .. وجاء في المقترحات ايضا ضرورة الوفاء بالالتزامات الطبية للعاملين وخاصة العمليات الجراحية وعمليات القلب المفتوح والاورام السرطانية والعلاج الكيماوى والعلاج الشهرى لعدم وجود سيولة مالية حيث توقفت الشركة عن هذا الأمر تماماً،وسداد أقساط صندوق الزمالة التي يستقطع من العاملين شهرياً ويسدد لصالح شركة مصر للتأمين الجماعى بالعقد المبرم بين النقابة والشركة لم يسدد حتى تاريخه مما يؤدى ان تهديد بإلغاء وثيقة التامين الجماعى للعاملين مما يضع “النقابة العامة” تحت ضغوط من العاملين حيث توقفت الشركة عن سداد الأقساط تماماً. وجاء في مقترحات النقابة العامة ومطالبها سداد اشتراكات النقابات المهنية المختلفه التي تستقطع من العاملين شهريا ولم يسدد منذ اكثر من 9 شهور حتى تاريخه حيث توقفت الشركة عن السداد تماماً.