7.6  % زيادة فى أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي عام 2019 / 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامـة والإحصـاء اليــوم الخميس الموافــــق 12 / 11 / 2020 النشــــرة السنـويـة للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي للعام الجامعي 2019 /2020.

ومن أهم المؤشرات ما يلي:

3٬339 مليون طــالب مقيدون بالتعـليم العالى للعام الجامعي 2019 /2020 مقابل 3٬104 مليون

طالب عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 7٬6 ٪ .

• الجامعات الحكومية والأزهر:

 2٬442 مليون طالب مقيد بالجامعات الحكومية والأزهر يمثلون 73٬1٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام 2019 /2020، مقابل 2٬263 مليون طالب عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 7٬9 ٪.

 28 جامعة تحتوى على529 كلية منها 288 كلية نظرية بها عدد 1٬902مليون طالب بنسبة 77٬9٪ ،

241 كلية عملية بها عدد 540٬094 طالب بنسبة 22٬1 ٪ من إجمالي الجامعات الحكومية والأزهر.

 101٬540 عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الحكومية والأزهر عام 2019/2020.

● الجامعات الخاصة:

 207٬154 طالب مقيدون بالجامعــات الخاصة يمثلون 6٬2٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام 2019/2020 مقابل 194٬659 طالب عام 2018 / 2019 بنسبة زيادة قدرها 6٬4 ٪.

 26 جامعة تحتوي على 167 كلية منها 59 كلية نظـرية بعدد 53٬537 طالب بنسبة 25٬8٪،

108 كلية عملية بعدد 153٬617طالب بنسبة 74٬2 ٪ من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة.

 11٬811 عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الخاصة عام 2019 / 2020.

● المعاهد العليا الخاصة:

 479٬144 طالب مقيدون بالمعاهــد العليا الخاصة، يمثلون 14٬4 ٪ من إجمالى طلاب التعليم العالي عام 2019/2020 مقابل 439٬946 طالب عام 2018 / 2019 بنسبة زيادة قدرها 8٬9٪.

 9٬541 عضو هيئــة تدريس بالمعاهد العليا الخاصة عـــام 2019/2020.

● الأكاديميات:

 26٬047 طالب مقيدون بالأكاديميــات يمثلون 0٬8 ٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام 2019/2020، مقابل 33٬216 طالب عـام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 21٬6٪ .

 2٬227عضو هيئــة تدريس بالأكاديميـات عام2019/2020.

● المعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومي / خاص):

 162٬096 طالب مقيدون بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة يمثلون 4٬9٪ من إجمالى طلاب التعليم العالى عام 2019 /2020 مقابل 147٬616طالب عام 2018 / 2019 بنسبة زيادة قدرها 9٬8٪ .

 2٬754 عضو هيئــة تدريس بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة عام 2019 /2020.

● المعاهد المتنوعة الخاصة :

 22٬841 طالب مقيدون بالمعاهد المتنوعة الخاصة يمثلون 0٬7٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام2019/2020 مقابل 25732طالب عام 2018 / 2019 بانخفاض قدره 11٬2٪.

 308 عضو هيئة تدريس بالمعاهد المتنوعة الخاصة عام 2019/2020.