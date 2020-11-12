بالصور.. وقفة احتجاجية لعمال “مصر للألومنيوم” اعتراضا على عدم صرف الأرباح

نظم العاملون بشركة مصر للألومنيوم والتابعة للشركة القابضة للصناعات الهندسية والمعدنية، وقفة احتجاجية اليوم الخميس، بمقر الشركة، وذلك اعتراضا على قرار وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، بعدم صرف أرباح للعاملين وذلك لتحقيق الشركة خسائر خلال العام المالي الحالي.

وقال أحد العاملين لـ”الأهالي”، إنه من المقرر أن يقوم العمال بصرف خلال الفترة الحالية الحوافز السنوية وكذلك الأرباح، ولكن ما تم هو موافقة الوزير على صرف الحوافز ومنع صرف الأرباح وفقا لتحقيق الشركة خسائر وطبقا للقانون.

وناشد العاملون وزير قطاع الأعمال، بضرورة النظر لأحوال العاملين موضحين أن خسائر الشركة السبب فيها هو ارتفاع أسعار الطاقة الموردة للشركة وليس للعمال دخل بها، حيث أن الشركة كانت تحقق أرباح قبل القرارات الأخيرة برفع سعر الكهرباء للشركة.

كما طالب العمال بصورة إعادة النظر في مشروع لأئحة الموارد البشرية.

وفي كتاب دورى سابق صادر من وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، إلى الشركات التابعة وهى 8 شركات قابضة، وذلك بشأن توزيع مكافآت الشركات التابعة الخاسرة، حيث جاء بالخطاب، أنه وبالإشارة إلى الكتاب الدورى رقم 1532 بتاريخ 18 / 9 / 2018، فيرجى التكرم أن يتضمن العرض على الجمعيات العمومية للشركات التابعة القادمة أنه فيما يخص الشركات الخاسرة التى تحسنت مؤشرات أدائها عن العام المالى السابق، فإنه يجوز للجمعية العمومية النظر فى صرف مكافآت تحسن أداء لمجلس إدارة هذه الشركة عن العام المالى السابق بحد أقصى ثلثى المبلغ المحدد للصرف للشركة الرابحة نفس المبلغ، وأما فيما يخص العاملين بهذه الشركات، فيجوز للجمعية العمومية النظر فى صرف مكافآت تحسن أداء عن العام المالى السابق فى حدود 10% من التخفيض فى الخسائر وبحد أقصى ستة أشهر من الأجر الأساسى.

وجاء بالكتاب الدوري أيضًا، أنه فيما يخص الشركات التابعة الخاسرة والتى لم تتحسن مؤشرات أدائها عن العام المالى السابق، فعلى الجمعية العمومية مراعاة عدم صرف مكافآت لمجلس إدارتها أو للعاملين بها تحت مسمى مكافأة ميزانية أو أى مسمى آخر.

واعتمدت الجمعية العامة للشركة نتائج أعمال العام المالي ٢٠١٩٢٠٢٠، كما اعتمدت الجمعية وفقا لإفصاح الشركة للبورصة اليوم الخميس، إعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقا لتعديلات قانون قطاع الأعمال العام الجديدة بتعيين رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي وعضو منتدب تنفيذي، حيث تم تعيين كلا من الدكتور سيد كاسب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي والمهندس محمود سالم عضو منتدبا تنفيذي، والدكتور خالد قدري عضو مجلس إدارة والدكتور خالد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة والمهندس مؤمن ياسين عضو مجلس إدارة بالانتخاب.