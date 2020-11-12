مقتل 8 جنود في سقوط مروحية بالبحر الأحمر قرب جزيرة تيران

سقطت مروحية تابعة لقوات حفظ السلام التي تعمل بجزيرة سيناء، في البحر الأحمر قرب جزيرة تيران،اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 8 جنود من جنسيات مختلفة.وأعلنت قوات حفظ السلام أن القتلى هم 6 أميركيين وفرنسي وتشيكي، وإنهم جميعهم أعضاء في القوة الدولية المكلفة مراقبة تطبيق اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الموقع عام 1979.وتنص ملاحق اتفاق السلام على نشر قوة مراقبة متعددة الجنسيات منذ عام 1981، وتضم هذه القوة حاليا ما يزيد قليلا عن 1100 جندي من جنسيات مختلفة منتشرين في شبه جزيرة سيناء.