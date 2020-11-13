“الزراعة”:احباط تهريب 175 كروان صحراوى للخارح من مطار القاهرة

أكد د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية انهبناءا على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باحكام الرقابة على الصادرات والواردات من الحيوانات والزواحف والطيور البرية والنادرةتم احباط عملية تهريب 175 لطيور الكروان الصحراوى والمحظور اصطياده والاتجار به وذلك بواسطة مكتب الحياة البرية التابع لهيئة الخدمات البيطرية بمطار القاهرة الدولى.

هذا وتم مصادرة الطيور وتسليمها إلى حديقة الحيوان بالجيزة وجارى اتخاذ الاجراءات مع الشركة المهربة