عاطف مغاوري نائب رئيس "التجمع"
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عاطف مغاوري ينعي صائب عريقات

كتب جريدة الأهالي
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الاستاذ عاطف المغاورى عضو مجلس النواب المصرى ٢٠٢٠،ينعى الشعب الفلسطينى والامة العربية و الشعوب المحبة للسلام الدكتور صائب عريقات  امين سر اللجنة التنفذية لمنظمة التحرير الفلسطينية و عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والامين على حقوق الشعب الفلسطينى الثابتة و الغير قابلة للتصرف بصفتة كبير المفوضين الفلسطنيين و المناضل على طريق الشهيد الرمز القائد ياسر عرفات و الامين على الثوابت الوطنية للشعب الفلسطينى بجوار القائد محمود عباس ( ابو مازن ) ،والتى شاءت الارادة الالهية ان يكون رحيل صائب عريقات ( ابو على ) متزامنا مع الذكرى ال ١٦ لرحيل الشهيد ابو عمار
مما يؤكد مجددا وعلى مدى المسيرة ان الصمود الفلسطينى الاسطورى يولد من رحم المعاناة …عاشت فلسطين بنضال و تضحيات شعبها . ..و الاحتلال الى الزوال..المجد و الخلود للشهداء ..الحرية للاسرى ..الشفاء للجرحى

جريدة الأهالي
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