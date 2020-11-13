عاطف مغاوري ينعي صائب عريقات

الاستاذ عاطف المغاورى عضو مجلس النواب المصرى ٢٠٢٠،ينعى الشعب الفلسطينى والامة العربية و الشعوب المحبة للسلام الدكتور صائب عريقات امين سر اللجنة التنفذية لمنظمة التحرير الفلسطينية و عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والامين على حقوق الشعب الفلسطينى الثابتة و الغير قابلة للتصرف بصفتة كبير المفوضين الفلسطنيين و المناضل على طريق الشهيد الرمز القائد ياسر عرفات و الامين على الثوابت الوطنية للشعب الفلسطينى بجوار القائد محمود عباس ( ابو مازن ) ،والتى شاءت الارادة الالهية ان يكون رحيل صائب عريقات ( ابو على ) متزامنا مع الذكرى ال ١٦ لرحيل الشهيد ابو عمار

مما يؤكد مجددا وعلى مدى المسيرة ان الصمود الفلسطينى الاسطورى يولد من رحم المعاناة …عاشت فلسطين بنضال و تضحيات شعبها . ..و الاحتلال الى الزوال..المجد و الخلود للشهداء ..الحرية للاسرى ..الشفاء للجرحى