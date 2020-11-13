إصابة لاعبين في منتخب مصر لكرة القدم بفيروس كورونا

حذف الاتحاد المصري لكرة القدم إعلانه السابق الذي أكد خلاله إيجابية مسحة نجم المنتخب محمد صلاح الخاصة بفيروس كورونا، واكتفى في بيانه الثاني بالإشارة إلى إصابة 3 لاعبين في المنتخب.وأكد الاتحاد في البيان الثاني إصابة 3 لاعبين في منتخب مصر بفيروس كورونا، بعدما أعلن إصابة محمد صلاح فقط وحجزه داخل غرفته بعيدا عن زملائه.

وقد أوضح في البيان الأول أن نتائج جميع أفراد المنتخب الآخرين جاءت سلبية، لكن الاتحاد حذف ذلك البيان ونشر آخر يعلن خلاله إعادة فحص 3 لاعبين من منتخب مصر جاءت نتائج المسحة الطبية الخاصة بهم إيجابية.

وقال البيان: “أشارت معامل وزارة الصحة إلى إيجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي أجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدا، ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة”.

ويستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم لمواجهة توجو في المباراة المقرر لها غدا السبت 14 نوفمبر بالجولة الثالثة على استاد القاهرة، ويوم 17 نوفمبر بالجولة الرابعة على ملعب كيجيه في لومي عاصمة توجو، بالتصفيات المؤهلة لكاس أمم إفريقيا التى تستضيفها الكاميرون 2022.

ويتصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، ويحل منتخب كينيا بالمركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، ومصر بالمركز الثالث برصيد نقطتين، ويتذيل منتخب توجو المجموعة بالمركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

ويخوض المنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني مساء اليوم الجمعة مرانه الأخير على إستاد القاهرة، استعدادًا لمواجهة توجو غدًا السبت فى الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2022 بالكاميرون