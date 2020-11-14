“وساوس موت وردة” لـ”محمد خميس”
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“وساوس موت وردة” لـ”محمد خميس”
(1)
رغبه مكبوت ..
إني أرسم
ورده ..
و يمامه ..
و نخله ..
ب تطل ب شواشيها علي أول سما
و إني أدوب ف البويه المدلوقه علي ضهر الأرض ..
و أتسرسب ..
مع تشكيل اللون ع الأرض ف يرسم ..
ورده ..
و يمامه ..
و نخله ..
ب تطل ب شوشيها علي آخر سما .
(2)
يفرك ب صوابعه علي فروة راسي الخشنه ..
ف أولد من ضلع الشمس ..
جناحات الضل ..
و لإن يمام الأرض ب جناح ب يحط علي ضل الورده ..
و ب يرسم علي حيط الدار ..
طياره و نخله و سفينه ..
و نجمه وحيده ف آخر رُكن ف حوش البيت ..
و يحس ب صهد البويه ..
و ب جرأة قط السكه قصاد العربيات ..
و ب صغر البحر ..
و ضلال النجمه المنقوشه جنب الشباك ..
و ب حُب البراويز الشعلقه ..
و العتمه اللي بديل الفضفضه ..
و ب نار كلمة كن ..
و عصا موسي ..
و سواقي سعيد ..
و بلح مريم ..
ف الضل ..
ضلال .
(3)
الورده ..
ب تخاصم لونها ..
و يمام السما ب اللون ب يبوح ..
ف يعري ..
خجل النظرات ..
من زوغان العين ..
و طراوة ضمة حضن الأرض ..
الشهقه ..
أدان ب يسمع ..
و ب يهتك صمت البوم .
(4)
الضل ب يبهت ..
و الورده ..
ب تميل تتوضا م الطين الني ..
يُنفخ ف السور ..
و يملس علي وشي الطري ..
يهرب مني عبير الورده ..
يطلع للسما ..
و ما ميبقاش غير ..
نخله ..
و يمامه ..
ب تحط ب جناحاتها ..
علي خد الأرض .