الشاعرة أمل جمال تكتب عن “السريالية في الفن التشكيلي”

السريالية في الفن التشكيلي

*أمل جمال

و السريالية :هي حركة ثقافية تهدف إلى التعبير عن العقل الباطن بصورة يعوزها النظام والمنطق في الفن الحديث والأدب وحسبما عرفها، أندريه بريتون ‏، فهي: الابداع بصورة تلقائية نفسية خالصة، يمكن التعبير من خلالها عن واقع ما يشغل الفكر إما شفوياً أو كتابياً أو بأي طريقة.

و يعد سلفادور دالي رائد المدرسة السيريالية في الفن التشكيلي وأحد أشهر رسامي العالم ولد في إسبانيا في 11مايو 1904 توفي 23 يناير 1989 وترك وراءه عددا هائلا من اللوحات غير التقليدية .

من أشهر لوحاته:إصرار الذاكرة ..و يستخدم فيها الساعات التي استخدمها في عدد من اللوحات أيضا البجعات تعكس الأفيال : وتصور البجع أمام البحيرة، والبحيرة تعكس ظهور الأفيال و د رسمها عام 1937