القوى العاملة: تعيين 466 شاباً واستخراج 420 شهادة قياس مستوي مهارة بالأقصر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 466 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة “كعب العمل” من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ عددهم 1189 شاباً منهم 17 من ذوى الإحتياجات الخاصة ، كما تم استخراج 420 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة حرفة منهم 6 شهادات لذوى القدرات .

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بإعتماد صرف مبلغ مليون و 359 ألفاً و 500 جنيه منحة عيد الأضحى المبارك للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وعددهم 2719 عاملاً ، كما تم عمل رعاية صحية لـ 123 عاملا وعاملة بإجمالى 59 ألفاً و 410 جنيهات .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر أكتوبر الماضي ، مشيرا إلي أن فى مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 213 منشأة دورى وحملات ، وأسفر عن تحرير 23 محضراً ، كما تم بحث شكوتين وأخرى ما زالت تحت البحث ، كما تم عقد ندوة عمالية بأحد المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل وحقوق وواجبات العمال بها خلال الشهر .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 69 منشأة ، وإعادة التفتيش على 88 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 18 محضراً ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 82 منشأة أخري لإزالة المخالفات التى تم إنذارها بها.

وأوضح مدير المديرية أنه تم بدء الدورات التدريبية على مهن السباكة الصحية ، والتفصيل والحياكة ، وكهرباء التركيبات بوحدة التدريب المهني المتنقلة بساحة فضيلة شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب .

كما تلقت المديرية 16 شكوى عمالية تم تسوية 5 منها ودياً ، و 11 شكوى أخري مازالت تحت البحث والدراسة ، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 266 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.