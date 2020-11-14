الحوار الأخير مع جريدة الأهالي لراهب القصة القصيرة الكاتب الكبير سعيد الكفراوي قبل وفاته:الحياة تكتبنا ولا نكتبها ..ونشأتي القروية أفادتني في رؤيتي للعالم

أجرت جريدة الأهالي هذا الحوار منذ أيام قليلة مع الكاتب سعيد الكفراوي الذي غيبه الموت، اليوم السبت،عن عمر ناهز 81 عاما، أثرى خلاله الساحة الأدبية في مصر وفن القصة القصيرة خاصة بأعمال مميزة تُرجم بعضها إلى عدد من اللغات الأجنبية..وولد الكفراوي عام 1939 في قرية كفر حجازي بالمحلة الكبرى وبدأ كتابة القصة القصيرة في حقبة الستينات، وهو الفن الذي ظل مخلصا له على مدى عقود رغم اتجاه معظم أبناء جيله لاحقا إلى كتابة الرواية..وكوّن مع عدد من أصدقائه ناديا أدبيا في قصر ثقافة المحلة وتعرض للاعتقال لفترة قصيرة في 1970 بسبب قصة كتبها آنذاك..من أبرز مجموعاته القصصية “زبيدة والوحش” و”أيام الأنتيكة” و”مدينة الموت الجميل” و”سدرة المنتهى” و”مجرى العيون” و”البغدادية” و “يا قلب مين يشتريك” و”بيت للعابرين”.ورأس الكفراوي تحرير سلسلة “آفاق عربية” التي تصدر عن الهيئة المصرية للكتاب وحصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2016، وقبلها جائزة السلطان قابوس للإبداع الثقافي في مجال القصة القصيرة من سلطنة عمان…إلى نص الحوار الأخير للكفراوي حاوره عيد عبد الحليم

الأديب سعيد الكفراوي أحد الأدباء القلائل الذين مازالوا ممسكين على ” جمر كتابة القصة القصيرة ” لم يكتب نوعا سردياً آخر منذ أحترف الكتابة في منتصف الستينيات من القرن الماضي ، رغم أن جميع أبناء جيله تركوا كتابتها واتجهوا إلى كتابة الرواية أصدر الكفراوي عدداً كبيراً من المجموعات القصصية منها ” ستر العورة ” و” كشك الموسيقى ” و” مجري العيون ” و” سدرة المنتهى ” وغيرها .

* لماذا مازلت مصراً على كتابة القصة القصيرة ؟

** أنت عندما تبدأ الكتابة لا تسعى إلى أن تكون كاتب قصة لكن القصة في الخمسينيات وحتى أواسط السبعينيات كانت هي الشكل الأمثل للتعبير عن تجاربنا نحن أبناء جيل الستينيات ، كلنا كنا نكتب قصة ، والروايات التي كتبها أبناء هذا الجيل في ذلك الوقت كانت ” تلك الرائحة ” لصنع الله ابراهيم ، و” أيام الإنسان السبعة ” لعبد الحكيم قاسم ، و” الحداد ” ليوسف القعيد ” وهذه روايات فيها رائحة القصة .

كان الدافع لكتابتها ذيوعها ، ثانياً هي الشكل الأمثل للتعبير عن التجربة غير ذلك الحكي الموروث عن الآباء والأجداد ، حيث يتميز أهل القرى بإتقان صناعة الكلام والحكي الفطري ، وغنى التجربة ومعايشتها ، كل ذلك رمى بي إلى شاطئ القصة القصيرة .

الموروث الشعبي

* هناك تأثر واضح في كتاباتك بالموروث الشعبي ـ ما مرجع ذلك ؟

** يرجع ذلك للنشأة ومكان الميلاد والبداية وسط واقع قروي وأخر بكل تلك المظاهر التي ذكرتها ، فإنا ابن الطقوس والموالد وتربيت وسط الأذكار وليالي “دلائل الخيرات” ، وسبب قرب مدينة طنطا من قريتي ، وبها الإمام الكبير السيد البدوي ، وهو من هو ، وأنا طفل كنت أحضر هذا المولد ، وكذلك مولد سيدي إبراهيم الدسوقي ، أضف إلى ذلك ” دوائر العديد ” والبكاء على رأس الميت وزيارة المقابر .

تضاف الأحلام ثم تأتي الثقافة التي هي الرموز والطقوس ودلالات الكلام والتعرف على الحقائق الأولى للحياة ، ثم حكايات الأهل ، وأنا أذكر وأنا طفل صغير في “ليالي الحصاد” ليلاً كانوا يشعلون النار فتعلو ، وأرى أبي وأعمامي بجوار كمائن القمح ، وثمة جواد مربوط والنار ترمي بظلها على الأرض ، وعمة من العمات تضرب الدف ، وأنا نائم على فخذها أستقبل الأحلام في غفوة الليل .

هذا المشهود الأسطوري ذكر في قصة “زبيدة والوحش” وغيره ، هو فجر هذا العالم الأسطوري المملوء بالأحلام وطقوس الموت ، والميلاد والموتى الذين يقيمون في البيت بعد خرافهم ، كما في قصة “ستر العورة” وانبعاث الماضي باعتباره أدل الأزمنة حيث يجسد الحاضر والمستقبل .

الزمن في تلك المرحلة هو زمن وصفه د . شكري عياد بأنه “زمن بكر” تتجسد فيه التجارب الإنسانية .

أقصى أماني الكاتبة كتابة تخصه من كل هذا التكوين كانت القدرة على الحكاية ، وكما قال “إبراهيم أصلان” ذات مرة “نحن لا نكتب الحياة ولكن نكتب بالحياة” فحسب هذه المقولة الجميلة نستعين بحيواتنا لنكتب كتابة تخصنا .

كتابة الموت

* نراك في بعض الأحيان تهتم بالكتابة عن الموت وطقوسه ، كما في مجموعتك القصصية “مدينة الموت الجميل” ألم تخش من هذه الرؤية السوداوية ؟ .

** الكتابة عن الموت هي تعبير عن رحلة الإنسان على الأرض ، فالموت فيما أكتب ليس دلالة على الفناء ، وليس دلالة على العدم ، الموت في القصص يلتقي مع المفهوم المصري في الحياة ما بعد الموت ، وإلا ماكانوا بنوا تلك المقابر البهيجة التي تطلق عليها “الأهرامات” ففكرة البعث والحساب موجودة لدى المصريين القدماء ، وإن لم يكن كما هو متعارف عليها بالمعنى الديني .

والموت في قصص هو حالة من التفجع على مصير الإنسان ، وأيضا هو باب لابتعاث الحنين في السرد واقترابه من الشعر ، ثم في كثير من القصص التي كتب فيها عن الموت ، تأتي مواضيع في اعتقادي ، لا تخطر على بال أحد ، هل تذكر قصة ” شرف الدم ” الذي ذهب إلى قريته وسأل عن أخيه فأخبروه أنه والأقارب يبنون المقبرة فذهب إليهم ، وهناك ابن عمه أتى بجوال وقلبه على وجهه فسقط عدد من الرؤس على السارد ، فقال له ” من هذه .

فقال : هذه أمي ، وهكذا عرف عائلته .

هذا موضوع نادر ولا يتكرر ، وكنت أنا بطل هذه القصة ، وعلى فكرة لم نجد رأس أبي .

ويبدأ البحث حتى يقف السارد أمام المرآة فيجد نفسه هو صورة أبيه ، فالحياة لا نكتبها ، وإنما تكتبنا كما قلت .

الأثر الصوفي

* وماذا عن الأثر الصوفي في تجربتك ؟

** أنا أحتفى باللغة فيما أكتبه ، وهي تبدو في بعض الأحيان منحوتة من لغة الناس وسرد الدنيا ، وفي أحيان كثيرة تعبير عن فصاحة العامي لكنها في النهاية هي سقف العالم بالنسبة لي ، وهي الشقيقة للشعر ، فأنا أنظر إلى الشعر باعتباره أصعب الفنون والاقتراب منه حتى في سرد القصص محاولة لتحقيق المستحيل في النص .

الشاعر هو ذلك الذي يذهب إلى الجحيم ثم يعود منه فيحول ما رآه إلى غناء ، تلك هي اللغة تعبر عما أكتب عنه ، وإدراك لأهوال الحياة والموت .

* ظهرت وسط جيل من الأدباء فيما يعرف ” بشلة المحلة ” والذين أصبحوا بعد ذلك من أهم المجددين في الحركة الأدبية المصرية والعربية ، ما ذكرياتك حول هذه المرحلة ؟

** البعض جاء من القرى مثلي ومثل محمد صالح ، وأحمد الحوثي ، وآخرون كانوا من أبناء مدينة المحلة مثل جابر عصفور ، والمنسى قنديل وجار النبي الحلو ، وفريد أبو سعدة ، وجاء نصر حامد أبو زيد من قرية ، قحافة ” بمدينة طنطا ، التقينا على غير موعد أنشأت في قصر ثقافة المحلة ” نادي الأدب ” نضرب على أول الطريق ، ونبحث عن التمايز وكلنا يمتلك تجربته ومعارفه بمدينة فيها العامل نصفه عامل نسيج ، ونصف فلاح ، مدينة قديمة تشتغل بمهنة ” النسيج ” عبر القرون .

وفي الوقت الذي بدأنا فيه جاء جابر عصفور ، وهو طالب بكلية الآداب وفيها بجامعة القاهرة بأفكار الماركسية وكان أول من عرفنا على النقد الجديد ، واتصلنا بجارنا بمحافظة كفر الشيخ الشاعر محمد عفيفي مطر ، والذي كان يعمل مدرساً للفلسفة في مدارسها ، ثم جاءنا من القاهرة ابن بلدتنا عبد الحكيم قاسم ، ثم تعرفنا على يحيي الطاهر عبد الله .

وتعرفت على جلسة نجيب محفوظ على مقهى ” ريش ، كان دافعنا البحث عن أفق جديد تشغلنا أسئلة جديدة ، وقد ضاقت علينا قرانا ، فجئت إلى زخم كثيف ومدينة ترخر بالتنوع والأسئلة وبحركة ثقافية من زمن التنوير إلى لحظتنا الراهنة.

* كيف ترى مستقبل القصة القصيرة ؟

** القصة القصيرة نبوءة وسعي للمعرفة ومجابهة لأهوال الحياة والموت ، وهي أكثر الأعمال فردانية في الشكل الأدبي ، وهي في الأصل مثل البذرة التي تنبت شجرة لو زرعت ستظلل البشير .