انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود عجز في كراسات شروط الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعي بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي عجز في كراسات شروط الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعي بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية، مُشددةً على توافر كراسات الشروط للمواطنين بكميات كافية بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، مُشيرةً إلى أنه تم بيع أكثر من 160 ألف كراسة شروط حتى الآن، وجارٍ ضخ كميات إضافية منها نظراً للإقبال الكبير على الشراء، مناشدةً جميع المواطنين الراغبين في شراء كراسات الإسكان عدم التزاحم بالمكاتب، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث أن الإعلان ساري حتى 7 ديسمبر القادم، ولا يعتد بأسبقية شراء الكراسات.

ونهيب بجميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين.