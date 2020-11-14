اتصال هاتفي من شكري للاطمئنان على الوضع في الجزائر.

صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ أن الوزير سامح شكرى وزير الخارجية تبادل الاتصالات مع كل من الوزير صبرى بوقادوم وزير الشئون الخارجية بالجمهورية الجزائرية الشقيقة، والوزير ناصر بوريطة وزير الشئون الخارجية والتعاون الافريقى بالمملكة المغربية الشقيقة، وذلك فى إطار متابعة تطورات الأوضاع فى منطقة الكركرات.

أضاف “حافظ” أن مصر مستمرة فى متابعة مستجدات الموقف عن قرب، وإجراء الاتصالات اللازمة بما يحفظ الاستقرار انطلاقاً من مسئوليتها تجاه أشقائها العرب وبما يصون مصالحهم ويجنب المنطقة أى توتر.