جزاء احتضان الإخوان.. هل أدركت أوروبا حجم خطئها أخيراً؟

*يعرض التقرير عبدالوهاب خضر:

صحوة أوروبية تضرب تياراتها جدران جمعيات الإخوان المسلمين في الغرب، جرّاء هجوم فيينا الأخير، ومن قبله هجوم نيس، بعد إدراك دول أوروبا، تحديداً فرنسا والنمسا، خطورة توغل تلك الجماعات في الغرب الأوروبي، والتغيير الديموغرافي الذي أحدثوه، من خلال جمعياتهم المدعومة من قطر وتركيا، من أجل خلق مجتمع إخواني في الغرب يصعب تفكيكه.

تقرير حديث يقول إن التغيير في قيادة الإخوان ونقل الثقل إلى أوروبا يعكس تراجع الجماعة الكبير في مصر، ويدفعها لتكثيف عملياتها في أوروبا..وقال مركز “مينا واتش” البحثي النمساوي، إن اعتقال محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان الإرهابية بمصر، نهاية أغسطس الماضي، لم يكن حادثا ثانويا، لكنه كان ضربة قاصمة للتنظيم في مصر.وأضاف المركز، المعني بقضايا الشرق الأوسط، أن هذا الحادث دفع الإخوان إلى نقل قيادتها إلى القارة الأوروبية لأول مرة، ما يمثل تهديدا كبيرا للقارة العجوز.

وحسب تقرير في “العين الاخبارية ” كتبه من فينيا حسام حسن ،تحت عنوان :”بعد تراجعها بمصر.. تقرير يكشف سر نقل قيادة الإخوان لأوروبا”ذكر مركز مينا واتش، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، أن “التغيير في قيادة الإخوان ونقل الثقل إلى أوروبا يعكس تراجع الجماعة الكبير في مصر، ويدفعها لتكثيف عملياتها في أوروبا”، مضيفا “هذا خطر وتهديد كبيران”.ولفت التقرير إلى أن الإخوان “خالفت تقاليدها الداخلية مرتين، بتعيين إبراهيم منير قائما بأعمال المرشد العام”، موضحاً “كانت القاعدة الأساسية هو انتخاب مجلس شورى الإخوان مرشدا من مصر، لكن الجماعة عينت إبراهيم منير المقيم في لندن دون انتخابات”.ونقل التقرير عن عدنان أصلان، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة فيينا النمساوية، قوله إن “الإخوان باتت ضعيفة للغاية في مصر في الوقت الحالي”.فيما قال ولفرام ريس، أستاذ الدراسات الدينية بجامعة فيينا “تعرضت الإخوان لضربات قوية أضعفتها كثيرا في مصر، لكنها تتمتع بخبرة كبيرة في العمل السري”.مركز “مينا واتش” علق قائلا: “على الرغم من تراجع قدرة الإخوان على العمل في مصر فإن نقل قيادة التنظيم إلى أوروبا يشكل تهديدا متزايدا للقارة العجوز”.وتابع المركز “على أوروبا العمل على محاربة أيديولوجية الإخوان وعدم توفير بيئة ودية لها”، مضيفا أن “الإخوان تتبنى أيديولوجية خطيرة تروج للإرهاب والتطرف، وتهدف إلى استبدال الحكومات الحالية بأنظمة استبدادية”.وفي تصريحات سابقة قال لودجر لولكر، أهم باحث متخصص في شؤون التنظيمات الإسلامية في النمسا، إن “تهديد الإخوان لأمن أوروبا وتماسكها الاجتماعي يتفاقم بصورة كبيرة في ضوء التطورات الداخلية في هياكل الجماعة”.وتابع “الجماعة تعمل كتنظيم سري مغلق في دول أوروبية عدة منها النمسا، وتستغل الأراضي الأوروبية كقاعدة لأنشطتها في الدول العربية، وهذا سيتزايد في الفترة المقبلة”.وأوضح لولكر “في النمسا على سبيل المثال تعقد الإخوان لقاءات سرية بتحريض من قياداتها في دول أوروبية أخرى، وتدور هذه الاجتماعات حول أنشطة الجماعة في القارة وسبل توسيع دوائر نفوذها”.وطالب لولكر الدول الأوروبية باتخاذ إجراءات قوية لمحاصرة خطر الجماعة تشمل وقف التمويلات الخارجية، ووضع مؤسساتها تحت رقابة قوية.ويأتي هذا التحذير من تنامي تهديد الإخوان للأمن والتماسك الاجتماعي في أوروبا، في وقت تكثف فيه عدد من دول القارة تحركاتها لمواجهة خطر الجماعة.والشهر الماضي، أوقفت عدة مدن سويدية، في مقدمتها مدينة جوتنبرغ على الساحل الغربي في السويد، تمويل مؤسسة ابن رشد التعليمية، ذراع جماعة الإخوان في البلاد.تلك الخطوة حركت مطالبات سياسية واسعة بحظر تمويل على المنظمة في كل أنحاء السويد، وهو ما ينتظر أن تنظره الحكومة خلال الأسابيع المقبلة، وفق صحف سويدية.لكن تحرك السويد لتجفيف منابع تمويل مؤسسات الإخوان لم يكن خطوة منفردة، إذ سبقتها ألمانيا وأوقفت التمويل الحكومي لفرع منظمة الإغاثة الإسلامية، المرتبطة بالإخوان، في البلاد، في مارس الماضي.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، حيث أحال البرلمان الألماني في فبرايرالماضي، مشروع قرار ينص على فرض رقابة قوية ضد الإخوان الإرهابية في ألمانيا، للجنة الأمن الداخلي لدراسته، دون أن يخرج قرار نهائي من اللجنة حتى اليوم بسبب انشغال البرلمان بمواجهة فيروس كورونا المستجد…وفي النمسا، أعلنت وزيرة الاندماج النمساوية سوزان راب، في أغسطس الماضي، تأسيس مركز توثيق الإسلام السياسي، على غرار مركز توثيق اليمين المتطرف، وخصصت ميزانية أولية بقيمة نصف مليون يورو للمركز الذي يتولى مراقبة الإخوان والتنظيمات التركية وغيرها في البلاد، بما يشمل المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي.ويتمثل دور مركز في توثيق الإسلام المتطرف، في تحليل اتجاهات الإسلام المتطرف خاصة الإخوان، وتوثيق جرائمها…وفي مارس 2019، دخل قانون حظر رموز الإخوان وغيرها من التنظيمات الإرهابية في النمسا، حيز التنفيذ.وبصفة عامة، تمتلك الإخوان الإرهابية وجودا قويا في أوروبا عبر مئات المنظمات والجمعيات والمساجد، وعدد من العناصر المتطرفة المنتشرة في دول القارة.

ويمكن ان نقول أن الاحداث الاخيرة في اوروبا ،لم تعد معها المسألة مجرّد حادث إرهابي نفذه تنظيم داعش في فرنسا أو برلين، كما حدث العام 2015 في جريدة شارلي إيبدو، وقتل المحررين بالجريدة أمام الكاميرات، بل تحولت إلى توغل الفكر المتطرف في ضواحي باريس، ومدن النمسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، المسألة التي انتهت بمواطنين أوروبيين من أصول عربية إلى مجرمين، يمارسون الذبح بدم بارد، تحت دعوى نصرة الإسلام.ذلك الصعود الإخواني، وتوغل أفكاره المتطرفة داخل أوروبا، ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد حريات ممنوحة لمنظمات الإسلام السياسي، مارسوها دون قيود في الغرب، بعد هجرة أغلبهم، بدايات النصف الثاني من القرن العشرين، هرباً من ملاحقات الأجهزة الأمنية العربية، التي أدركت مبكراً خطورة تلك الجماعات، غير أنّ الغرب الأوروبي أعطى الحرّية المطلقة للمجموعات الإخوانية، بحجّة أنها تنظيمات معارضة، أو متمردة ضد حكومات ديكتاتورية، واحتاج الغرب نصف قرن حتى يدرك حجم الخطأ، ويبدأ في علاجه، بداية من فرنسا، مروراً بالنمسا، والبقية تأتي..حسب تقرير للباحث سامح فايز في موقع “حفريات”،والذي رصد حالة “الجماعة الإرهابية” في أوروبا،التي فسرها في التفاصيل المقبلة .

*الإخوان المسلمون الجدد في الغرب

الكاتب الصحفي وائل لطفي، مؤلف كتاب ظاهرة الدعاة الجدد، أكد على ضرورة التفرقة بين الوجود (الإسلامي) في الغرب، وبين السيطرة (الإسلاموية) على تنظيمات ومجتمعات المسلمين هناك، مضيفاً: “من الناحية المنطقية هناك ملايين المسلمين في أوروبا، والولايات المتحدة، والإسلام ثاني أكبر ديانة انتشاراً في القارة العجوز، ويحتاج المسلمون إلى مجالس تنظم لهم أمورهم الدينية؛ مثل الصلاة، والدفن مثلاً، ولكنّ الإسلاميين يقفزون ليسيطروا على جانب كبير من المشهد، تماماً كما كانوا يحاولون السيطرة على النقابات المهنية والمجالس المنتخبة مثلاً في مصر، والدول الإسلامية المختلفة”.

توغل أفكار الإخوان المتطرفة داخل أوروبا ليس وليد اللحظة بل امتداد لحريات ممنوحة لمنظمات الإسلام السياسي

ويوضح لطفي: “لقد بدأ وجود الإخوان المسلمين في أوروبا في الخمسينيات، على يد شخصيات مثل سعيد رمضان صهر حسن البنا، ثم ظهر الملياردير الإخواني يوسف ندا في الستينيات، واستمرت الهجرة الإسلامية إلى أوروبا، وساعد هذا الإخوان على فرض سيطرتهم على مسلمي أوروبا العاديين، الراغبين في أداء شعائر دينهم”.مضيفاً: “وبحسب لورينزو فدينو، مؤلف كتاب (الإخوان المسلمون الجدد في الغرب)، فقد أقدم الإخوان في الغرب على تغيير مفهوم دار الحرب الذي كان يشمل أوروبا، ليعتبروها دار دعوة، أي مسرحاً يمارسون فيه أنشطتهم الدعوية، كما قدّموا اجتهادات حول فكرة الشورى في الإسلام، التي اعتبروها مفهوماً إسلامياً للديمقراطية، وكانوا يؤمنون بأنّ نجاحهم في الغرب سيؤدي إلى نجاحهم في حكم بلدانهم الإسلامية، كما أنهم استغلوا حوادث الإساءة للإسلام في أوروبا، مثل صدور رواية آيات شيطانية، في مزيد من السيطرة على مسلمي أوروبا، فقد تأسس وقتها (١٩٨٨) المجلس الإسلامي في لندن”.

*الإخوان يؤمنون أنّ نجاحهم في الغرب سيخدمهم في بلدانهم واستغلوا حوادث الإساءة للإسلام

ويتابع: كما يشير الكتاب إلى أنّ الإخوان في أوروبا استغلوا ظهور تنظيم القاعدة، وأعلنوا إدانتهم للعنف، وظهروا في مظهر المعتدلين، لكنّ الكتاب يذكر واقعة القبض على السعودي عبد الرحمن العمودي في لندن، وبحوزته أموال مشبوهة، فقد كان العمودي أحد القيادات الإسلامية المصنفة بالمعتدلة في أمريكا، وقد تمكّن من دخول البيت الأبيض ومقابلة الرئيس الأمريكي، لكن اتضح فيما بعد أنّ له علاقة بتنظيم القاعدة، وهو أحد نماذج الإسلاموية في أوروبا، التي تستغل قيم الحرّية والتعددية، في حين أنها لا تؤمن بها، وتسعى لإنهائها.

يرفض لطفي التعويل على فكرة نظرية المؤامرة في دعم الغرب للإخوان، إلا في حدود ضيقة: “الحقيقة أنّ الإسلاميين استغلوا قيم التعدد والحرّية في الغرب، وسعوا للسيطرة على المجتمعات الغربية، وإقامة دول إسلامية فيها، وهو الأمر الذي لا يستطيعونه في بلدانهم الأصلية، ليس فقط بسبب الوعي بمخططاتهم، ولكن أيضاً لأنّ المؤسسات الدينية الرسمية في بلادهم تنازعهم التحدث باسم الإسلام، وتشكك في شرعيتهم الدينية، وهو الأمر الذي لا يحدث في الغرب، حيث يحتكرون الحديث باسم الإسلام، ويحاولون السيطرة على السكان المسلمين… أوروبا تسمح بالتعدد للهندوس وللبوذيين ولكل الأديان، لكن ثمّة أزمة في الفهم (الجهادي) للإسلام، والذي يعتبر أوروبا دار حرب، وبالتالي يعجز المسلم الذي يفهم الإسلام بهذه الطريقة عن التكيف والاندماج، فتتضاعف الأزمة وتعيد إنتاج نفسها كما نرى”.

الدور القطري في أوروبا

من جهته يرى الكاتب والمحلل الفرنسي وليد الحسيني أنّ انتشار الجمعيات الإخوانية في فرنسا، وإن كانت لا تعترف بأنها كذلك، كان له تأثير واضح في المجتمع الفرنسي، مشيراً إلى أنه “تمّ الكشف مؤخراً عن الدور الذي تلعبه قطر في تمويل هذه الجمعيات،من خلال كتاب صدر في باريس تحت مُسمّى “أوراق قطر”، حيث أوضح الكتاب مصادر التمويل لهذه الجمعيات، أو المساجد، أو حتى الأشخاص المؤثرين، أو المتعاونين من الصحف الفرنسية”.وأضاف الحسيني: “نحن نعرف قطر وتوجهاتها الإخوانية، وإذا كانت هذه الجمعيات تعمل تحت مسميات كثيرة، مثل مراكز ثقافية، أو مدارس عربية، لكنها في الحقيقة عبارة عن خلايا للإخوان وإيديولوجيتهم، وأيضاً يجب ألّا ننسى الاتحاد الإخواني السلفي في فرنسا، والدعم الذي أطلقوه من قطر وتركيا، فترى العمل على أسلمة المجتمع بالطرق المعروفة لدينا، وقامت الدولة الفرنسية بحلّ بعض الجمعيات، وإغلاق بعض المساجد المتطرفة، التي تنتشر في الإعلام العربي، تحت عناوين مثل، ظلم فرنسا للمسلمين، الاعتداء على المساجد، وهذا كله خطأ، هو عبارة عن بروباغندا إخوانية ضد فرنسا بقيادة تركيا وقطر”.

ولفت الحسيني إلى أنّ تلك البروباغندا دعمها الإخوان في قضية الأستاذ المذبوح، حيث تم الحشد بناءً على فتاوى إخوانية، وتأجيج الأهالي في المنطقة ضد الأستاذ، وكان ذلك الحشد يتم من خلال هذه الجمعيات، الأمر الذي أدى إلى تلك الجريمة البشعة، التي استغلت تركيا تبعاتها تحت شعار “إلا رسول الله” من أجل الضغط على فرنسا التي قامت بقطع التمويلات وإغلاق بعض الجمعيات الإسلامية التابعة للإخوان.

وأشار الحسيني إلى أنّ استيقاظ فرنسا مؤخراً لمحاربة المدّ الإرهابي الإسلاموي تأخر جداً، “لذلك أعتقد أنّ الطريق ما زال طويلاً، لكن من وجهة نظري يجب إغلاق جميع هذه الجمعيات، وإعادة تأهيل أئمة المساجد، وحظر جماعة الإخوان في أوروبا”.

وليد الحسيني أسس في فرنسا أيضاً، بالتعاون مع مجموعة من الفرنسيين من أصول عربية، “جمعية المسلمين السابقين”، التي كانت تهدف في بدايتها للتعبير عن أفكارهم التي عجزوا عن التصريح بها في دولهم العربية، لكن في ظل تصاعد خطر الإخوان وجهت تلك الجمعية اهتمامها الأكبر للداخل الفرنسي، يقول: “في ظل التطورات المتسارعة، والعمل المنظم للجمعيات الإسلامية المحسوبة في أغلبها على الإخوان المسلمين، كان لا بدّ لنا من تحويل أنظارنا إلى الداخل الأوروبي، وخاصة فرنسا، حيث نتواجد، وحيث أصبحت فرنسا مركز الهجمات الإرهابية لجماعات الإسلام السياسي، فأخذنا على عاتقنا فضح مخططاتهم، واستغلالهم للحرّية الممنوحة لهم في بلاد الحرّية من أجل نشر أفكارهم، واستغلال العلمانية الفرنسية من أجل تسميمها، فازدادت مطالباتهم بالتدين الظاهري، مثل الحجاب، والأكل الحلال، واستغلال احتياجات الطلاب في الجامعات، من أجل زرع تلك الأفكار المتطرفة فيهم، وتحويلهم إلى ناطقين باسمهم، أو مدافعين، ومن ثمّ ظهور ما أستطيع أن أطلق عليه الاتحاد الإسلامي اليساري، حيث إنّ اليسار فقد قيمه في الحرّيات، وأصبح يدافع عن قيم الإخوان، خاصّة في الجامعات؛ باسم الحرّية المتوافقة مع الإخوان المسلمين”.

المحامي والقيادي الإخواني السابق مختار نوح يقول إنّ هناك حالة نفسية تتكون لدى الأخ داخل الإخوان بمرور الوقت، مضيفاً: “لا أعرف هل تتعلق تلك الحالة بالتربية، أم بالحرمان، أم بسبب عوامل نفسية، إنما هي تتكون بالفعل؛ وأقصد بتلك الحالة أنه عندما يُعطى عضو الإخوان الحرّية يظنّ أنه ملك المكان، حتى لو كانت بلاد كفر كما يعتقد، ثم يبدأ بتطبيق ما يتمنى، أو ما يتصور أنها أحكام الإسلام”.

وأشار نوح إلى أنه “حتى في السجن، عندما كان يُعطى للإخوان المسجونين المزيد من الحرّية داخل المكان، سواء في تحركاتهم أو التعاملات فيما بينهم، يتصور الإنسان أنه ملك المكان، ويبدأ في تطبيق قواعده الخاصة داخل السجن”، لافتاً إلى أنّه كان يعقب ذلك الشعور الذي يدفعهم أحياناً لنسيان مسألة السجن وممارسة قواعدهم الخاصة كنوع من العقاب: “يعقب ذلك نوع من الإذلال يمارس على المسجونين حتى تتم السيطرة على ذلك الشعور”.

يفسّر نوح ما يحدث في أوروبا والغرب عموماً من تفشي ظاهرة التطرف الإخواني بحالة الحريات الممنوحة دون حدود من المجتمعات الغربية للإخوان، مؤكداً أنّها حريات ممنوحة بشكل متعمد من الدول الغربية لتطويع الجماعة واستخدامها: “في أمريكا، كنت أجد أنهم يعطونهم متعمدين مزيداً من الحرّيات، أكثر حتى من مستوى الحريات العادي الممنوح للجميع، بالتالي سيطر على الإخوان بالفعل إحساس أنهم يجب أن يطبقوا الأحكام التي يعتقدون أنها أحكام الإسلام. مثلاً عندما شاركت في أحد مؤتمرات الإخوان بأمريكا كنت أجد أنهم يتحركون في المكان بحرّية شديدة جداً، ويعبّرون عن أفكارهم دون قيود، ورغم منحهم الحرّية الكاملة من الدولة الأمريكية، إلا أنهم مارسوا ديكتاتوريتهم على ضيوف المؤتمر نفسه، على اعتبار أنهم شعروا بامتلاك المكان بالفعل، علماً بأنّ المؤتمر كان يضم ما لا يقل على 10 آلاف شخص يتجمعون من كلّ أمريكا”.

يضيف نوح: “كان الإخوان في أثناء المؤتمر يطبقون قواعدهم الخاصة على المكان، وضيوفه، حتى خلال إقامتهم في الفنادق، فيحرّمون إذاعات معينة داخل الغرف، ويمنعون مشاهدة محطات فضائية معينة، وعلى الجميع، حتى داخل الغرف الخاصة، يحددون من المسموح له بالدخول إلى المؤتمر، حتى نوع الأكل، والمشروبات المقدمة، بل أكثر من ذلك، يتم إيقاف عمالة الفندق تماماً ويحلون مكانهم في أثناء فترة المؤتمر”.

يوضح نوح أنّ “تلك طبيعة نفسية في الإخوان، وأنّ أوروبا سمحت لهم بممارسة مزيد من الحريّة، حتى أكثر من المعتاد للجاليات الأخرى؛ حتى تشيع أنها دولة حرّة، وأنها تسمح للجميع بممارسة معتقداتهم”.

يتابع نوح: “لأنّ توظيف هذه الإمكانيات أيضاً لم يكن أبداً ضد أوروبا، لكن تم توجيهه ضد المنطقة العربية، مثلاً هاجر أحد أعضاء الجماعات الإرهابية من مصر هرباً من أحكام قضائية، فسمحت له دولة أوروبية بتأسيس إذاعة، أصبحت عالمية فيما بعد، كانت موجهة ضد مصر فقط، وأثق أنّ أوروبا كانت متعمدة في منح مزيد من الحريات للإخوان في الغرب”.تحدث نوح عن النموذج الألماني أيضاً، التي شارك على أرضها ضيفاً ضمن مؤتمرات الإخوان هناك، المقامة بالمركز الإسلامي داخل ميونيخ، “في ذلك الوقت كان مهدي عاكف مسؤول المركز هناك، وكان لهم حرّية مطلقة في التصرف والتعامل داخل ألمانيا، وكان يسمح لهم بانتقاد مصر دون قيد، علماً بأنّ علاقة مبارك بالإخوان في ذلك الوقت كانت جيدة جداً، ومع ذلك كان يُسمح للإخوان في ميونيخ مثلاً بتنظيم مؤتمر تحت عنوان حقوق الإنسان في مصر، رغم أنّ المشاركين في المؤتمر ليسوا من مصر”!

يضيف نوح: “لك أن تتخيل أنه في تلك الفترة كانت الحكومة الألمانية تسهل الإجراءات للمهاجرين الجدد عن طريق مسؤول الإخوان في ألمانيا، من حيث التعامل في مسألة المهاجرين والمشاكل التي يواجهونها، كانوا يحضرون إلى المركز الإسلامي ثم يحول المركز تلك الطلبات إلى واقع. وإذا كان الشخص المهاجر مخالفاً للإخوان، لم يكن المركز يتصدر لإنهاء أيّ إجراءات خاصة به، وتلك كانت تسهيلات خاصة جداً للإخوان، وهي تسهيلات أوروبا نفسها لم تكن تسمح بها للعاديين من الناس. في أمريكا مثلاً شاركت في 4 مؤتمرات نظّمها الإخوان عن حقوق الإنسان في مصر، في لوس أنجلوس، وفي واشنطن، ونيويورك، يتم تجميع المسلمين جميعاً للحديث في محاضرة عن حقوق الإنسان في مصر فقط، ولا يسمح بالحديث عن أيّ حقوق للإنسان في أيّ دولة أخرى”.

*المصادر :مركز “مينا واتش”- العين الاخبارية- وكالات- حفريات