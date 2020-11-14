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الرئيس السيسي يشكر “عمال مصر” :”تحية اعتزاز لجهودكم المتميزة وسواعدكم المنتجة على طريق العمل والعطاء وتعزيز مسيرة التنمية والبناء

كتب عبد الوهاب خضر
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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،التحية والتقدير إلى “عمال مصر” ..جاء ذلك خلال تحيه وجهها الرئيس على صفحته على “الفيس بوك” قال فيها :”تفقدت اليوم مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتابعت بفخر حجم الإنجاز وسير العمل الذي يتم بأياد مصرية مخلصة من عمال مصر الذين أتوجه إليهم بتحية اعتزاز لجهودهم المتميزة وسواعدهم المنتجة على طريق العمل والعطاء، وتعزيز مسيرة التنمية والبناء.”..

https://www.facebook.com/AlSisiofficial/posts/5379475098745452

 

 

 

عبد الوهاب خضر
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