إنخفاض معدل البطالة ليصل الى7,3 ٪ خلال الربع الثالث لعام 2020

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد الموافق 2020/11/15 نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو – سبتمبر) لعام 2020، حيث بلغ معدل البطالة 7,3٪ من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 9,6٪ فى الربع الثاني من عام 2020بانخفاض قدره 2,3 ٪، وبانخفاض قدره 0,5٪ عن الربع المماثل من العام السابق.

ويرجع هذا الأنخفاض الي عوده الأنشطه اليوميه المعتاده لطبيعتها وذلك بعد التخفيف التدريجي للقرارات الأحترازيه التي أتخذتها الدوله للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد خلال الربع السابق.

أولاً: قـــــــــوة العـــــمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون):

28.171 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الثالث لعام 2020

سجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل28,171 مليون فرد مقابل 26,689مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 5,6٪ وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 12,429 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 15,742 مليون فرد. أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور23,688مليون فرد بينما بلغت للإناث 4,483مليون فرد.

ويرجع سبب ذلك الارتفاع الي زيادة اعداد المشتغلين خلال هذا الربع نتيجة انهاء قرار الحظر الجزئي الذى اتخذته الدولة خلال جائحة كورونا.

ثانياً: المتعــــــــــطلون:

سجل عدد المتعطلين 2,061مليون متعطل بنسبة 7,3٪ من إجمالى قوة العمل (1,381مليون ذكور ،680 ألف إناث) مقــابـل 2,574مليون متعطل فى الربع الثاني 2020 بإنخفاض قـدره 513 ألف متعطل بنسـبة 19,9٪، وبـإنخفاض قــدره 151 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6,8٪.

المتعطلون طبقاً للنوع :-

5,8٪ معـدل البطالة بين الذكور ، 15,2٪ بين الإناث خلال الربع الثالث لعام 2020

بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 5,8٪ من إجمالى الذكور فى قوة العمل فى الربع الحالى بينما كان 8,5٪ في الربع السابق مقابل 4,7٪ في الربع المماثل من العام السابق .

بلغ معدل البطالة بين الإناث 15,2٪ من إجمالى الإناث فى قوة العمل فى الربع الحالى ، بينما كان 16,2٪ في الربع السابق مقابل 22,7 ٪ في الربع المماثل من العام السابق .

بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 – 29سنة ) خلال الربع الحالى 65,8٪ مقابل 60,4 ٪ فى الربع السابق

بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 – 29 سنه ) 65,8 ٪ من إجمالى المتعطلين ، موزعة طبقاً لفئات السن التفصيلية كالآتى:

9,4٪ لاجمالى الفئة العمرية ( 15- 19 سنة) حيث بلغت( 10,0٪ للذكور ، 8,1 ٪ للأناث) مقابل 7,7٪ فى الربع السابق ( الذكور 8,7٪ و الإناث 4,8٪) .

31,7٪ لإجمالى الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة) حيث بلغت ( 28,6 ٪ للذكور ، 37,9 ٪ للأناث ) مقابل 28,1٪ فى الربع السابق( الذكور 25,1٪ و الإناث 37,1٪) .

24,7٪لإجمالى الفئة العمـرية ( 25- 29 سنة)حيث بلغت ( 24,2 للذكور ، 25,5 ٪ للأناث)مقابل 24,6٪ فى الربع السابق ( الذكور 22,4٪ و الإناث 31,0٪) .

34,2٪ من إجمالى المتعطلين في الفئة العمرية ( 30 – 64 سنه) خلال الربع الحالي مقابل 39,7٪ خلال الربع السابق .

المتعطلون طبقاً لمحل الإقامة ( للحضر و الريف ):

10,9٪ معـــدل البطالة فى الحـضر مقــابل 4,5٪ فى الريــف خلال الربع الثالث لعام 2020

انخفض معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 10,9٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 12,5٪ فـــي الربــع الثاني من عام 2020 مقابل 10,6٪ في الربع المماثل من العام السابق.

إنخفض معدل البطالة في الريف ليصل إلى 4,5٪من إجمالى قوة العمل فى الريف ، بينما كان 7,4 ٪ فى الربع الثاني من عام 2020 مقابل 5,6٪ فى الربــع المماثل من العام السابق.

78,9٪ من إجمالى المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الثالث لعام 2020

إرتفعت نسبة المتعطلين من حملة ( الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل إلى 78,9٪ بينماكانت 69,2٪ فى الربع السابق من إجمــــالــــى المتعطليــــن

و في الربع الحالي موزعة كالأتى:

39,2٪ بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 37,5٪ بالربع السابق و 43,8٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

39,7٪ بين حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 31,7٪ بالـربع السابق و 44,8٪ من الربع المماثل من العام السابق.

ثالثاً:المشتــــــغلون:

26,110 مليون مشتغل خلال الربع الثالث لعام 2020

بلغ عـدد المشتغلين 26,110 مليون فرد بينما كان 24,115 مليون فرد في الربع السابق بنسبة إرتفاع 8,3٪ وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 11,079 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 15,031 مليون مشتغل ، ويرجع سبب ذلك الارتفاع الي عودة الحياة لطبيعتها مرة اخري بعد انهاء الاجراءت الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا فى خلال تلك الفترة.

المشتغلون طبقاً للحالة العملية

73,5٪ نســـــبة المشـــتغلين بأجر نقدي خلال الربع الثالث لعام 2020

بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي19,203مليون مشتغل ( 16,412 مليون ذكور ، 2,791 مليون إناث) بنسبة 73,5٪ من إجمالـــــي المشتغلين مقابل 75,9٪ فى الربع السابق.

بلغ عدد المشتغلين أصحـــاب الأعمـــــال 2,595 مليون مشتغل ( 2,496 مليون مشتغل من الذكور ، 99 ألف مشتغلة من الإناث) بنسبة 9,9٪ من إجمالــي المشتغلين مقابل 8,7٪ فى الربع السابق.

بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 3,117 مليون مشتغل ( 2,810 مليون مشتغل من الذكور ، 307 ألف مشتغلة من الإناث) ، بنسبة 11,9٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 11,0٪ فى الربع السابق.

بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال – مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1,195 مليون مشتغل ( 590 ألف مشتغل من الذكور ، 605 ألف مشتغلة من الإناث ) بنسبة 4,6٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 4,4٪ فى الربع السابق.

41,1٪ معدل المساهمة* في النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث لعام 2020

رابعا :المساهمة فى النشاط الاقتصادي

بلغ معـــدل المســـــاهمة فــي النشاط الاقتصادي 41,1 ٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالى، بينما كان 38,9٪ خلال الربع الثاني من عام 2020 مقابل 42,2 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

بلغ معدل المساهمة ( الذكـور 67,4٪ مقابل 65,0٪ فى الربع السابق، الإنـــاث 13,4٪ مقابل 11,7٪ فى الربع السابق) .

بلغ معـــدل المساهمـة ( في الحضر 41,2٪ ، فى الريف 41,0٪) .

سجلت الفئة العمرية ( 40 – 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة فى النشاط الإقتصادى حيث بلغت 59,2٪ .

أهم الأنشطة الإقتصادية التى إجتذبت أكبر عدد من المشتغلين:

نشــاط الصناعات التحويلية إجتذب (480) ألف مشتغل خلال الربع الثالث من عام 2020.

نشاط تجارة الجملة والتجزئة إجتذب (477) ألف مشتغل خلال الربع الثالث من عام 2020.

نشاط خدمات الغذاء والأقامة إجتذب (340) ألف مشتغل خلال الربع الثالث من عام 2020.

نشاط الزراعة وصيد الأسماك إجتذب (281) ألف مشتغل خلال الربع الثالث من عام 2020.

التوزيع النسبى للمشتغلين طبقا ًلأهم الإنشطة الإقتصادية خلال الربع الثالث لعام 2020

حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الإقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5,334 مليون مشتغــــــــل ( 4,726 مليون من الذكور ، 608ألف من الإناث) بنسبة 20,4٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الإقتصادية.

بلغ عدد المشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 3,717مليون مشتغل (3,178 مليون من الذكور ،539الف من الاناث )بنسبة 14,2٪ من اجمالي المشتغلين .

كما بلغ عدد المشتغلين في نشــاط الصناعات التحويلية 3,489 مليون مشتغل ( 3,221 مليون من الذكور ، 268 ألف من الإناث) بنسبة 13,4٪ من إجمالي المشتغلين.

بلغ عدد المشتغلين في التشيد والبناء 3,369مليون مشتغل (3,351مليون من الذكور ،18 ألف من الاناث )بنسبة 12,9٪ من اجمالي المشتغلين.

بلـــغ عدد المشتغلين فى نشــاط النقل والتخزين 2,227 مليون مشتغل(2,197 مليون من الذكور، 30الف من الأناث) بنسبة 8,5٪ من إجمالي المشتغلين.

* معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي = قوة العمل ( 15 سنة فأكثر )/ السكان ( 15 سنة فأكثر ) X 100