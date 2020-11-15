الاضطرابات الداخلية في اثيوبيا قد تؤجل مفاوضات وبناء سد النهضة لـ 2025.. وخبير مائى يتساءل: هل يتقدم “ابى احمد” بإستقالته حقنا لدماء الاثيوبيين؟!

ألقت الاضطرابات الإثيوبية الداخلية، بظلالها على مفاوضات سد النهضة مع دولتى المصب “مصر والسودان” ، وسط مخاوف من إرجاء بعيد للمفاوضات، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور مراقبين ، خاصة بعد أن أحدثت الحرب في إقليم تيجراي تصدعاً في الائتلاف الإثيوبي الحاكم بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، وإعلان الجيش الإثيوبي نهاية الأسبوع الماضي، الحرب على إقليم تيجراي شمال البلاد، بداعي مواجهة مساعي الانفصال، بعد هجوم شنّته عناصر جبهة تحرير شعب تيغراي على معسكر للجيش في المنطقة.

واصبح يهدد التدخل العسكري للجيش الإثيوبي، الذي أسفر عن مقتل المئات، باندلاع حرب أهلية واسعة في البلاد، ، رغم محاولة آبي أحمد، طمأنة مواطنيه، ويتوقع خبراء أن تحدث الاضطرابات في إثيوبيا تأثيراً على إتمام مشروع ” سد النهضة”، الذي تقيمه أديس أبابا على النيل الأزرق، ويثير توترات مع مصر والسودان، الأمر الذي قد يصب في صالح القاهرة إذا ما استمر القتال، لانه لن تكون هناك سلطة قوية تستطيع أن تحقق الأهداف السياسية والاستراتيجية من السد.

من جانبه ، يقول دكتور ” عباس شراقى “، استاذ أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، ان اثيوبيا تشهد منذ 4 نوفمبر الماضى توتراً شديداً غير مسبوق بين الحكومة الفيدرالية وحكومة ولاية التيجرى الذين يشكلون حوالى 6.5% من سكان اثيوبيا (110 مليون نسمة) وبها الجبهة الشعبية لتحرير تيجرى (TPLF) التى استطاعت السيطرة على حكم اثيوبيا منذ 1993 حتى 2012 بقيادة رئيس الوزراء الأسبق زيناوى، موضحا ان هذه المجموعة تسيطرعلى المناصب القيادية فى الجيش والدولة الاثيوبية، وازداد التوتر بينهما عقب اعلان أبى أحمد تأجيل الانتخابات العامة حوالى 13 شهر بسبب انتشار فيروس كورونا، والتى كان مقررا لها أغسطس الماضى مما أثار الغضب أيضا للمعارضة الاثيوبية ، خاصة فى مجموعة الأورومو التى منهم أبى أحمد، وقتل العشرات فى مظاهرات كبيرة فى يونيو الماضى، وقتل مطرب مشهور وسجن الكثير منهم أبرزهم المنافس الأول “جوهر محمد”، ثم تجددت الأحداث مؤخرا بعد أن قامت حكومة تيجراى بعمل الانتخابات فى تحد للحكومة الفيدرالية وقامت بالاستيلاء على بعض الاسلحة من القوات الفيدرالية بالولاية مما أثار غضب الحكومة وشنت غارات عسكرية بالطائرات على اقليم تيجراى مما أدى الى نزح حوالى 11 ألف لاجئ عبر الحدود السودانية فى شرق السودان (القضارف والفشقة) خلال اليومين الماضيين فقط، وتم قطع الكهرباء والانترنت وغلق الطرق مما يتسبب فى كارثة للسكان المحليين فى الولاية (أكثر من 6.5 مليون نسمة) منهم 600 ألف يتلقون مساعدات غذائية من المنظمات الدولية قبل هذه الأحداث ولايمكن الوصول إليهم الآن.

واضاف ” شراقى “، ان الصراع قد تطور ووصل إلى ضرب بعض الأماكن الحيوية بالولاية أهمها محطة الكهرباء بسد تاكيزى (كما ذكرت حركة TPLFوتلفزيون تيجراى)، الذى تم افتتاحه عام 2009 ويخزن حوالى 9.2 مليار متر مكعب وينتج 300 ميجا وات وهو من انشاء الشركة الصينية سينوهيدرو “Sinohydro “، ولم ترد أخبار عن وقوع أى خسائر، إلا أن قوة الطوارئ الحكومية قد نفت ضرب السد، ربما المقصود محطة الكهرباء فقط، ولو كان صحيحاً لتسبب فى كارثة محققة لولاية تيجرى وشرق السودان الذى يقع به 3 سدود على نهر عطبرة باجمالى تخزين حوالى 5 مليار متر مكعب (أعالى عطبرة وستيت وعطبرة)، وهذا النهر يأتى بحوالى 11 مليار متر مكعب سنويا (13% من ايراد نهر النيل).

واوضح ” شراقى”، ان أقل من هذه الأحداث قد حدث فى بداية 2018 مما اضطر ديسالين الى تقديم استقالته حقنا لدماء الاثيوبيين فى موقف وطنى يحسب له، فهل يفعل مثله صاحب جائزة نوبل للسلام الذى قتل العشرات وشرد الآلاف وزج بالمئات فى السجون ولم يسلم الأراضى الارترية المتنازع عليها حتى الآن رغم حكم المحكمة الدولية، ولم يحل المشاكل المائية مع كينيا أو الصومال بسبب بناء السدود على الأنهار المتدفقة إليهم، وانسحب من توقيع اتفاق سد النهضة فى واشنطن فى اللحظات الأخيرة، وانتهك اعلان مبادئ سد النهضة 2015 باتخاذ قرار أحادى بتخزين 5 مليار متر مكعب فى يوليو الماضى، مؤكدا ان هذا الصراع سوف يتسبب فى تأخير كل من المفاوضات وبناء سد النهضة الذى كان مقررا له أن ينتهى فى 2017 واذا استمر هذا الوضع قد لاينتهى قبل 2025.