اشتراكات مجانية لكبار السن بهيئة النقل العام بالقاهرة

فى إطار حرص الدولة على تقديم كل أوجه الرعاية لكبار السن وتوفير كافة التيسيرات لهم أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعليماته لهيئة النقل العام باصدار كارنيهات اشتراك مجانى سنوى لكبار السن فوق سن الـ70 عاما للركوب مجانا بأتوبيسات النقل العام بالقاهرة الكبرى وذلك لتخفيف العبء عن كبار السن وعرفانا بالجميل لهذه الفئة التى خدمت الوطن فى مختلف المجالات وتنفيذا لتوجيهات الدولة.

وأشار اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام أن الإشتراك سارى لمدة عام كامل ويمكن استخراج الكارنية من مكاتب اشتراكات النقل العام بموقف العباسية ومكتب النقل العام بجامعة الأزهر بمدينة نصر ومكتب هيئة النقل العام بالعتبة ومكتب هيئة النقل العام بالمظلات ومكتب هيئة النقل العام بالجيزة 7 شارع مراد.

وأكد رئيس هيئة النقل العام أن المكاتب تعمل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرًا ولا يحتاج المواطن سوى تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى و2 صورة شخصية ومبلغ 5 جنيهات تكلفة إصدار الكارنيه .