اليوم..”حماس” ترسل وفدا إلى مصر لاستكمال الحوار مع حركة فتح

توجه اليوم الأحد، وفد من حركة “حماس”، إلى القاهرة، لاستكمال الحوار مع حركة فتح.وقال الناطق باسم “حماس”، حازم قاسم، إن “وفد حماس من الداخل والخارج يتوجه إلى مصر، لاستمرار تحقيق الشراكة الوطنية مع فتح”.

وأوضح المتحدث أن زيارة الوفد إلى مصر تأتي في إطار استمرار الاتصالات والحوارات مع “فتح”، في إطار “استكمال مسار الشراكة الوطنية، والجهود لبناء عمل وطني مشترك مستند على الشراكة الوطنية الحقيقية”.

وعقدت حركتا “حماس” و”فتح” بتاريخ 3 سبتمبر الماضي، اجتماع الأمناء المشترك في رام الله وبيروت، لبحث استكمال المصالحة الوطنية، مع اجراء انتخابات عامة وفق التمثيل النسبي.