انطلاق اعمال الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية للمجلس العربي للسكان والتنمية

عقدت الامانة العامة لجامعة الدول العربية/ قطاع الشؤون الاجتماعية/ إدارة السياسات السكانية/ الامانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية، الاحد ،الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية للمجلس العربي للسكان والتنمية وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبمشاركة خبراء ومسؤولين من المجالس واللجان الوطنية للسكان في الدول العربية.

ناقش الاجتماع عدد من المواضيع الهامة وفي مقدمتها: (1) الاستراتيجية العربية للتخطيط السكاني، (2) تداعيات جائحة فيروس كورونا، (3) تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات الجيدة في مجال السكان والتنمية، (4) المشاركة في الدورة 54 للجنة السكان والتنمية في الامم المتحدة، (5) مؤشر السكان والتنمية، (5) تحديد نقاط اتصال بالدول العربية.

هذا وافادت معالي السفيرة الدكتورة/ هيفاء ابو غزالة، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن اجتماع اليوم يعقد في وقت استثنائي في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي تسببت في حدوث ازمة صحية عالمية أظهرت الكثير من الثغرات على مستويات كثيرة وخاصة فيما يخص السياسات الصحية والسياسات الاجتماعية التي تقع ضمنها السياسات السكانية، مما يتطلب إعادة ترتيب الأولويات وتعديل السياسات والبرامج لمواجهة الازمة الحالية واي ازمات اخرى محتملة، كما وشددت على أهمية تعزيز دور المجلس العربي للسكان والتنمية في وضع السيناريوهات المحتملة لتفشي الوباء وآثاره على السكان من مختلف فئاتهم وإعطاء المشورة لصانعي القرار لوضع السياسات والبرامج التي من شأنها عدم السماح للجائحة ان تعطل مسار التقدم الذي احرزته الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. كم اكدت ان الاجتماع سيخرج بعدد من التوصيات التي سترفع للمكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية لإقرارها.