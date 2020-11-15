أمير الكويت يستقبل وزير الخارجية سامح شكري

استقبل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اليوم 15 نوفمبر الجاري، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك في أول محطات زيارته إلى الكويت الشقيقة.

وصرح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بنقل تهنئة السيد رئيس الجمهورية إلى صاحب السمو الأمير نواف لتولي سموه مقاليد الحكم وتسمية الشيخ مشعل الأحمد الصباح وليًا للعهد، كما قام بتسليم سموه الرسالة الموجهة من السيد الرئيس عبد الفتاح ‪السيسي متضمنة دعوة لزيارة مصر.

وأضاف حافظ أن الوزير شكري أعرب عن تطلع مصر للاستمرار في تعزيز العلاقات الوطيدة مع الكويت وتحقيق مزيد من الاختراق في مجالات التعاون الثنائي خلال المرحلة القادمة، وبما يصُب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، كما أوضح وزير الخارجية تقدير مصر قيادة وحكومة وشعبًا لمواقف دولة الكويت الداعمة لمصر خلال السنوات الأخيرة، وللدور المُقدر للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في دعم مسيرة العلاقات الثنائية.

من جانبه، طلب صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد نقل تحياته وتقديره إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتطلعه إلى تلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة، مؤكدًا على الدور الهام الذي تلعبه مصر كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى وقوف الكويت مع الشقيقة مصر فيما تتخذه من إجراءات لحماية مصالحها وفي سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور رفيع المستوى بين البلدين على ضوء العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة القائمة بينهما.