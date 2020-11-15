“الصحة العالمية”: عدد الوفيات كورونا في إفريقيا بلغ 47 ألفا

أفاد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إفريقيا، وصل إلى 1962431 حالة، بعد زيادته بمقدار 13143 في اليوم الماضي.

وذكر المكتب، أن عدد الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا في المنطقة، ارتفع خلال الـ 24 ساعة، بمقدار 239 وفاة ليصل إلى 47072. وتعافى من المرض أكثر من 1.6 مليون شخص.

وتم تسجيل معظم حالات الإصابة والوفيات، في جنوب إفريقيا بـ 749182 و20206 على التوالي.

وفي مصر، تم تسجيل 6442 حالة وفاة و110547 إصابة.

وسجل المغرب 4697 حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي المنطقة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، تأتي بعد جنوب إفريقيا، كل من كينيا (69273 إصابة و1249 وفاة)، ونيجيريا (64996 إصابة و1163 وفاة).

المصدر: تاس