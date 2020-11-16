وزير التموين ورئيس العربية للتصنيع يتفقان علي تعزيز خطة الدولة لإستخدام الغاز الطبيعي بالمخابز البلدية وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات الإنتاج.

استقبل صباح اليوم الفريق “عبد المنعم التراس “رئيس الهيئة العربية للتصنيع , الدكتور “على المصيلحي” وزير التموين والتجارة الداخلية , والوفد المرافق من قيادات الوزارة .

خلال الزيارة , تم توقيع بروتوكول للتعاون بين العربية للتصنيع ووزارة التموين , لتدبير كافة إحتياجات وزارة التموين وفقا لمعايير الجودة العالمية, تعزيز خطة الدولة لتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار.

في هذا الصدد، أشاد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بالتعاون الوثيق والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع ، مثمناً دور الهيئة في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والإقتصادية التنموية، باعتبارها صرح من التقدم العلمي الصناعي، لافتاً إلي خبراتها التكنولوجية والبشرية التي تمكنها من إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلي مُستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة.

وأضاف المصيلحي ‏أن هناك إهتمام من القيادة السياسية لتنفيذ عمليات التحول لإستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف بيئيا، وعلى الفور قامت وزارة التموين بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البترول ووزارة التنمية المحلية لتنفيذ ذلك، مع قيام وزارة التموين بحصر كامل للمخابز البلدية التي سيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي علي مستوي الجمهورية بحيث تشمل المرحلة الاولي تحويل ٦٥٢٥ مخبز لتعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار ولديها إحصاء واضح وخريطة كاملة لمراحل اخرى تمكنا من تنفيذ خطة التحويل بالتعاون ايضاً مع العربية للتصنيع وفقا للمواصفات العالمية للجودة , مشيرا أن الدولة ممثلة فى وزارة التموين أتاحت قروض ميسرة ونظم متعددة للتيسير علي اصحاب المخابز للإسراع بإستخدام الغاز الطبيعي في المخابز بديلا عن السولار، واشار المصيلحي إلى طمأنة اصحاب المخابز بأن وزارة التموين ستضمن نجاح المشروع بتقديم كافة التسهيلات اللازمة.

وفى ضوء بروتوكول التعاون المبرم اليوم مع الهيئة العربية للتصنيع ستقوم الهيئة بتصنيع الولاعات الغازية للمخابز التي ستعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار.

حيث أن لدينا ٣٠ ألف مخبز مدعم والمخابز التى تعمل بالغاز الطبيعي تبلغ نسبتها من ١٠-٢٠٪؜ فقط من اجمالي باقي المخابز، وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى لتحويل المخابز للعمل بالغاز وكل مخبز سيكون بحاجة الى ٢-٣ ولاعة غازية.

وسيتم تشكيل لجنة عليا تشمل كافة الاطراف المعنية بتنفيذ هذا المشروع وسيكون بها ممثلى وزارة التموين والهيئة العربية للتصنيع.

من جانبه , أكد ” التراس” علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات القومية التنموية.

وأوضح أنه تم الإتفاق علي المشاركة مع وزارة التموين في كافة المشروعات التنموية ، بالإستفادة من المواد والمعدات التي تنتجها الهيئة العربية للتصنيع والمصانع والشركات التابعة لها وفقا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.

وذكر “التراس” أنه أتفق علي توفير وتركيب الولاعات الغازية من إنتاج العربية للتصنيع والتي تعمل بالغاز الطبيعي للمخابز البلدية التي سيتم تحويلها من العمل بالسولار إلي العمل بالغاز الطبيعي , وذلك بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وتحت إشراف الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”.