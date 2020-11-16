بالصور……حضور نجوم الفن والإعلاميين فى أول ليالى ” عيلة الفقرى ” على “العائم

إفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح مساء أمس الأحد العرض المسرحى ” عيلة الفقرى” على المسرح العائم الكبير بالمنيل، وذلك فى تمام الساعة التاسعة بحضور الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ، الفنان إيهاب فهمى مدير فرقة المسرح القومي ، الفنان أيمن عزب مدير فرقة المسرح الكوميدي، الفنان خالد النجدي مدير فرقة المسرح الحديث ، و من الفنانين حضر الفنان محيي إسماعيل، الفنان جمال عبد الناصر ، المخرج سامح بسيوني، الفنانة إيناس شيحة ، الفنانة نيفين رفعت والمخرج إيميل شوقى وغيرهم .

يذكر أن العرض تدور أحداثه حول عيلة سمعان الفقري المكونة من سمعان وزوجته سعيدة وابنته هند التى لم تتزوج بعد وأبنائه سامى الصحفى الذى سيسافر إلى اليونان فى مهمة صحفية وكريم العاطل عن العمل وتدور المسرحية فى أحداث كوميدية من خلال يوم فى حياة تلك العائلة.

العرض من إنتاج فرقة المسرح الكوميدى وبطولة محمد الصاوى ، فاطمة الكاشف ، أحمد شمس ، ماهر محمود ، أيمن بشاي، نهاد سعيد ، منة المصري ، مجدي عبد الحليم ، أشرف عبد الفضيل ،محمود الهنيدي ،إيهاب شهاب ،ديكور محمد هاشم ، إضاءة عز حلمي، موسيقى وألحان أحمد الناصر ، أغنية النهاية كلمات الشاعر بلال إمام ، من تأليف أحمد الملوانى ، و من إخراج محمد متولي .

المركز الإعلامي – البيت الفنى للمسرح