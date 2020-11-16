رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل وزارة قطاع الأعمال العام

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة واستعراض عدد من ملفات العمل بالوزارة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير قطاع الأعمال نتائج الاجتماعات التنسيقية مع وزارة النقل لتطوير منظومة النقل البحرى، وأسطول مصر من السفن التجارية، مشيرا إلى أن الهدف هو الوصول لمرحلة يتم فيها نقل أكبر جزء ممكن من السلع والصادرات المصرية على سفن مصرية.

كما استعرض الوزير جهود تطوير الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، والتى تضم ١٨ شركة؛ منها ٣ شركات كبرى لتداول الحاويات هي الإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط، و ٣ شركات لنقل الركاب، و ٥ لنقل البضائع، بالإضافة إلى ٥ شركات للتوكيلات الملاحية، والشركة التجارية للأخشاب، التى يجرى العمل على تطويرها بخبرات عالمية متخصصة فى هذا المجال.

كما عرض الوزير تقريراً حول المنظومة الجديدة لتجارة وتداول الأقطان، مشيراً إلى ما تحققه المنظومة من نجاح كبير، لا سيّما فى الوجه القبلى، نتيجة عدم وجود الدواليب الأهلية لتجميع الأقطان هناك.

وأضاف الوزير أن المنظومة الجديدة أثمرت عن تحقيق أفضل سعر للمزارعين لتداول إنتاجهم من الأقطان، مؤكدا على ضرورة تشديد الرقابة على المغازل، لعدم قبول أقطان من الدواليب الأهلية.