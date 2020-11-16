حزب التجمع ينعي عميد الدبلوماسية العربية وليد المعلم وزير خارجية سورية :”أفني حياته مدافعاً عن قضايا الوطن العربي و حقوقه المشروعة”

ينعي حزب التجمع في مصر برئاسة النائب سيد عبدالعال ، عميد الدبلوماسية العربية وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء السوري و وزير خارجية سوريا و الذي أفني حياته مدافعاً عن قضايا الوطن العربي و حقوقه المشروعة للشعب الفلسطيني و مناضلاً شرساً ضد العدوان الغاشم علي سوريا..

ويعرب “حزب التجمع” عن تعازيه ومواساته إلى الأشقاء في سوريا في وفاة “المعلم” نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم”،مضيفاً: “كان له إسهاماته البارزة في العمل الدبلوماسي على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

وتوفي وليد المعلم عن عمر يناهز 80 عاما، وفقا لما نقله التلفزيون السوري ووكالة الأنباء الرسمية عن وزارة الخارجية والمغتربين، فجر الإثنين…وتولى المعلم منصب وزير الخارجية منذ 11 فبراير عام 2006، وظل المعلم في منصبه رغم تعاقب الحكومات المختلفة في سوريا خلال الـ14 عاما الماضية..