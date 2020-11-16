وفد بحريني يتوجه الى إسرائيل

يتوجه وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، يوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2020 في زيارة رسمية إلى إسرائيل.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الزياني، سيترأس وفدا رفيع المستوى، في زيارة تهدف إلى إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين البلدين في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان “مبادئ إبراهيم”.

ووفقا للوكالة، “تأتي الزيارة لتأكيد موقف مملكة البحرين الثابت والدائم تجاه دعم عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية مع دولة إسرائيل، والمساعي الرامية نحو تحقيق المصالح المشتركة في مجالات متعددة”.

المصدر: وكالة أنباء البحرين