الدراما وبناء الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة .. اليوم

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة؛ والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ تنظم لجنة الإعلام بالمجلس ومقررتها الدكتورة درية شرف الدين، ندوة: “الدراما وبناء الإنسان”؛ وذلك في تمام الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

ويشارك بها “طبقًا للترتيب الألفابائي”: الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما ورئيس الرقابة على المصنفات، والفنانة سميرة عبد العزيز الفنانة القديرة عضو مجلس الشيوخ، وماجدة موريس الناقدة والصحفية الكبيرة، ومصطفى محرم الكاتب والسيناريست الكبير، وتدير الندوة الدكتورة منى الحديدي أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة وعضو المجلس الأعلى للإعلام.

وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ لا يسمح بدخول المجلس بدون ارتداء الكمامة.

كما تبث الندوة “أونلاين” عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية:

صفحة أمانة المؤتمرات

https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/

قناة أمانة المؤتمرات على يوتيوب

https://www.youtube.com/channel/UCWaTD41YvSIMXrsBpqC3CUA