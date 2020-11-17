“إئتلاف أولياء الأمور” يطالب بمنح “مهلة أخيرة” للذين لم يسددوا المصروفات

ناشدت عبير أحمد، مؤسس إئتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، وزارة التربية والتعليم بالتدخل لمنح مهلة أخيرة ولتكن أسبوعين أو شهر، لأولياء الأمور الذين لم يسددوا مصروفات العام الماضي، مراعاة لظروفهم.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن ظروف جائحة كورونا أثرت علي الجميع إقتصاديا خاصة أصحاب القطاع الخاص، لافته أن تحويل الطالب الذي لم يسدد المصروفات إلي مدرسة حكومية قرار صعب علي الطالب، مطالبة الوزارة بالتنسيق مع المدارس الخاصة لمنح مهلة أخيرة لهم.

وأوضحت عبير أننا في إئتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة واتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم نحترم ونقدر جميع القرارات واللوائح والقوانين، مستطرده: “ولكن إحنا كلنا في منظومة واحده ولازم نراعي ظ وف بعض ونستحمل بعض، ويجب أن نعطي أولياء الأمور الذين لم يسددوا المصروفات مهلة أخيرة لتدبير المصروفات، وهذا عشمنا في الوزارة التي لن تقبل بكسر خاطر أي طالب يمر أولياء أموره بظروف مادية”.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حدد من خلال قرار وزاري بالشهر الماضي، 15 نوفمبر كآخر موعد لسداد المصروفات المدرسية للعام الماضي، وفي حال عدم السداد يتم تحويل الطالب إلى مدرسة حكومية، مع عدم توقيع آي إيذاء نفسي أول لفظي على الطالب.