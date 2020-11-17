في ختام معرض الشارقة للكتاب : حياة ومأثر والمواقف التاريخية للشيخ سلطان القاسمي في كتاب جديد لبسام عبد السميع

وقع الكاتب الصحفي والروائي بسام عبد السميع ، كتابه الجديد : “القاسمي .. سلطان مدينة الخبز الفكري”، وذلك خلال اختتام فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2020 .

وقال الكاتب بسام عبد السميع: “سارعت بإصدار هذا الكتاب، رغبة في التعبير عن الحب لهذه الشخصية الإبداعية الإسلامية العربية ذات المواقف التاريخية وحاملة منهاج القيم الراسخة كالجبال لا تزعزها الأحداث، وتكشف المحن عن مزيد من قوتها وصلابتها “.

وأضاف : يعد معرض الشارقة للكتاب فرصة مثالية للإعلان عن الإصدار الجديد، واصفاً كتابه بأنه رحلة عاشق في إبداعات الكاتب والباحث والمحقق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة .

وقال الصحفي بسام عبد السميع: اعتمدت منهج المفكر الدكتور سلطان القاسمي في تناول القضايا والأحداث، فأبحرت عبر إبداعاته التاريخية والأدبية والمسرحية والتي بلغت 69 كتاباً باللغة العربية .

ونوه الكاتب إلى أنه تعامل مع إبداعات الدكتور القاسمي كمفكر ومحقق وباحث يطلب الحقيقة.

وأضاف الكاتب الصحفي بسام عبد السميع : حينما أكتب عن رمز وأيقونة العروبة، فلا بد أن أحوز من سيرته رائحة أكتب بها كلماتي، فالإباء والعزة والكرامة والمواقف الواضحة برفض أو تزييف التاريخ سمته وديدنه وعنوان مسيرته.

وذكر المؤلف أن الكتاب قدم تلخيصاً لإبداعات القاسمي وشخصيته الأدبية والفكرية، مع إطلالة عامة على هذه الإبداعات ومنها ثلاثيته المسرحية لواقعنا المعاصر”عودة هولاكو”، و”القضية”، و”الواقع طبق الأصل”.

كما استعرض الكتاب تحقيق المخطوطات والتحري والدقة لدى الكاتب سلطان القاسمي في تبرئة ابن ماجد ، وإزالة الفرية عن بهاء الدين قراقوش ، وإدانة الإسبان في «محاكم التفتيش» عبر23 وثيقة دونت عمليات المحاكمة وشهادات المحكوم عليهم بالإعدام، مشيرا إلى أن القاسمي في كتابه «إني أدين» قدم عشر وثائق كشفت ما تعرض له المسلمين الموريسكيين بعد سقوط غرناطة.

وأفاد بأن سلطان القاسمي قدم في روايته «الأمير الثائر» حكاية واقعية بكل تفاصيلها، وأن الأمير مهنا استطاع مع رفاقه أن يهزم أقوى الدول، ويوم أن غدر برفاقه كان سقوطه المخزي، فما أكثر أشباه الأمير مهنا في وطننا العربي!!.

يذكر ان الكاتب الصحفي بسام عبد السميع ، وقع خلال افتتاح المعرض في الرابع من الشهر الجاري روايتيه :” مسافر في زمن المنع ” ، و”صرخة 2020 “. وأصدر المؤلف ستة كتب خلال العام الجاري “رسالة النيل إلى السيسي”، و“أوقفوا هذا الرجل – شفرة المؤامرة على مصر”، و “الحج الاستثنائي” للعام 2020 .

كما أصدر “رحلتي مع النووي”، والذي تناول فيه تجربته الصحفيه لمدة 13 عاماً في ميدان الطاقة النووية السلمية عبر مشروع براكة أول مشروع عربي لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية السليمة.

وعمل الكاتب الصحفي بسام عبد السميع، رئيس تحرير لعدد من الصحف المصرية منها : صحيفة “المصير”، وصحيفة “حديث الأمة”، كما حازعدة جوائز صحفية منها جائزة الابداع الصحفي عام 2006، وجائزة الصحافة العربية عام 2017.