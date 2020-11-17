طلاء واجهات أكثر من 123 ألفاً مبنى وعمارات سكنية فى المحافظات

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على التنسيق الحضارى والجمالى والهوية البصرية للمبانى خاصة في عواصم المحافظات … أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إنتهاء المحافظات من طلاء 123 الفاً و469 مبنى وعمارات سكنية مؤكداً استمرار جهود المحافظات في طلاء واجهات المبانى خاصة على الطرق الرئيسية ومداخل المدن وقال أن المبانى التى تم طلاء واجهاتها ظهرت بشكل جمالى ساعد فى تحسين الصورة البصرية واحياء الهوية العمرانية بمناطق كثيرة بالمحافظات.

وأشار التقرير الذى تلقاه اللواء محمود شعراوى عن جهود محافظات لاستكمال أعمال طلاء المبانى والعمارات السكنية الى انتهاء محافظة أسوان من طلاء 56 ألفاً و551 مبنى والدقهلية 24 ألفاً و788 مبنى والاقصر 5613 مبنى والقاهرة 3468 مبنى وبنى سويف 3005 مبانى والشرقية 2473 مبنى.

وأكد اللواء محمود شعراوى على عدم ادخال المرافق لأية عمارات سكنية أو منشأت لم يتم طلاء واجهاتها بالألوان التى تحددها كل محافظة موضحاً انه تم تحديد الألوان المناسبة لكل مدينة ومركز وحى في كل محافظة بما يتناسب مع الطابع المعمارى لها وإظهارها بصورة حضارية وجمالية .

وأشار اللواء شعراوى الى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى في مساعدة المواطنين في عملية التنفيذ بما يعمل على تنفيذ الهدف التى تسعى الدولة لتنفيذه وهو استعادة الشكل الجمالى للمدن المصرية موجهاً الأجهزة التنفيذية في المحافظات بالإستفادة من التجارب الناجحة للمشاركات المجتمعية والجمعيات الأهلية في بعض المحافظات وتعميمها في محافظات أخري.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن قانون البناء الموحد يلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العمارات السكنية قبل توصيل المرافق لها من قبل الاحياء والمدن موضحاً قيام المحافظات بوضع خطة تنفيذية تتضمن جدولاً زمنياً لقيام أصحاب المبانى من الانتهاء من طلاء الواجهات الاربع لها على أن يتم اتخاذ إجراءات القطع الفورى للمرافق من كهرباء ومياة عن المبانى التى لاينتهى أصحابها من طلاء واجهاتها.