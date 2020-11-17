هيئة الكتاب تصدر دفاعا عن العقلانية للدكتور جابر عصفور

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب ،برئاسة د هيثم الحاج علي ، كتاب بعنوان “دفاعا عن العقلاني” للدكتور جابر عصفور.

ويقول المؤلف فى مقدمة كتابه “إن العقلانية تعنى الاحتكام إلى العقل والاحتكام إلى العقل يعنى المساواة بين العقول وقبول اختلافها بوصفه أمرا طبيعيا، ومن المؤكد أولا أن العقل بقدر ما هو دليل على حرية إرادتنا وعلى قدرتنا على الاختيار الخلاق فى فعل الوجود الفردى والإنسانى فإنه دليل على حتمية حضور العدل فى هذا الوجود، ومن المؤكد ثانيا أن العقل بقدر ما هو دليل على إنسانيتنا فإنه قرين العدل فى الكون، ولذلك فإن العقلانية صفة من صفات الدولة المدنية الحديثة”.

ويهدف الكتاب إلى الربط ما بين التنوير والحداثة والعقلانية والعلم فى تأسيس حركة فكرية حرة صاعدة.

ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام تضم عدة فصول ويأتى القسم الأول بعنوان (تأسيس) ويشتمل على ثمانيي فصول تدور حول إضاءات عن العقلانية وتراثنا العقلانى والعقلانية والثورة والدستور وثورة العقل الجامعى والعقل بين الحرية والقيد، وجامعة القاهرة الرمز والقيمة.

وأما القسم الثانى فيتناول السبعينيات وما بعدها من خلال ثلاثة فصول تتحدث عن تحولات السبعينيات وعن نصر أبو زيد، والرشدية المحدثة.

وأخيرا القسم الثالث مواقف ومراجعات يضم ثلاث فصول يتناول أولها قمع الخطاب الدينى، والفصل الثانى مراجعات والفصل الثالث ملاحظات.