بطولات الشهيد ” المعتز رشاد” تجسدها ” الوصية ” على القومي ….الخميس 

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة و من إنتاج البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار و ضمن مبادرة “إعرف جيشك” يُفتتح الخميس المقبل ١٩ نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساء على المسرح القومي بالعتبة العرض المسرحي ” الوصية ” من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح بادارة الفنان إيهاب فهمي ، العرض من تأليف أيمن سلامة ، و من إخراج المخرج الكبير خالد جلال ، و يستمر العرض حتى السبت ٢١ نوفمبر الجاري ، و ذلك ضمن مبادرة “إعرف جيشك ” التي يتبناها البيت الفني للمسرح للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية و رفع الوعي بأهمية دورها في حماية الوطن من خطر الإرهاب.

و قد أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن تقديره الكبير لفريق عمل العرض و على رأسهم الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي و المخرج خالد جلال مخرج العمل ، لتقديمهم عمل نبيل يتناول أحد شهدائنا البواسل ، مضيفا ان العمل هو بداية لعدد من الأعمال المقبلة التي تعرّف الجمهور ببطولات شهداء الوطن .

العرض عن قصة الشهيد محمد المعتز رشاد أحد مقاتلي القوات المسلحة البواسل، و الذي استشهد بمدينة رفح عام ٢٠١٥، و ذلك بمشاركة كوكبة من ألمع نجوم المسرح المصري .

“الوصية ” عن الشهيد محمد معتز رشاد ، العرض من بطولة أحمد فؤاد سليم، سميرة عبد العزيز، ميدو عادل ، محمود حافظ ، محمد دسوقي ، ألحان المهدي ، بسنت صيام، البطولة الغنائية مي فاروق ، أشعار محمد بهجت، موسيقى و ألحان أحمد كيكار ، إستعراضات دكتور مجدي صابر، ملابس هالة الزهوي، ديكور محمد الغرباوي ، مخرج منفذ علا فهمي، العرض من تأليف أيمن سلامة، و إخراج خالد جلال.

المركز الإعلامي – البيت الفني للمسرح